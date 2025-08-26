Популярни
  3. Херманщат се измъкна от дъното

  • 26 авг 2025 | 05:08
  • 464
  • 0
Без Антони Иванов в състава си, Херманщат победи с 1:0 Фарул (Констанца) и постигна първа победа от началото на сезона в румънското първенство. Единственото попадение в мача отбеляза Драгош Албу в 12-тата минута.

Домакините бяха пределно мотивирани да прекъснат серията от неубедителни резултати и притиснаха съперника в неговата половина веднага след първия съдийски сигнал. Попадението на Албу падна след центриране от десния фланг на Силвиу Балауре и безпощаден удар от въздуха.

Гостите на няколко пъти пропуснаха добри положения, а появилият се като резерва бивш футболист на ЦСКА и Левски Серджиу Буш не можа да вкара втори гол, с който да реши всичко в полза на Херманщат.

Победата прати домакините на 11-то място в подреждането с актив от 7 точки, а Фарул има 10 и се намира на 8-ата позиция. В следващия кръг воденият от Янис Зику тим ще посрещне Петролул (Плоещ).

