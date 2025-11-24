От Елче имат сериозни претенции към втория гол на Реал Мадрид

От Елче имат сериозни претенции към втория гол на Реал Мадрид на Джуд Белингам по време на снощния мач между двата отбора от Ла Лига, завършил 2:2. Става въпрос за попадението на Джуд Белингам в 87-ата минута, като непосредствено преди него Винисиус Жуниор се сблъска с вратаря на домакините Иняки Пеня и от носа на последния потече кръв. Съдиите обаче решиха, че няма условия да не признават гола.

Разбира се, най-интересна бе реакцията на потърпевшия бивш вратар на Барселона Пеня. Стражът първоначално нямаше претенции за нарушението срещу себе си: "Той (Белингам) стреля, аз спасявам и по инерция Винисиус ме удря в носа. Лош късмет. Това е част от играта. Всичко приключи с един удар, нищо повече“, каза вратарят на Елче.

🧐 El cambio de opinión de Iñaki Peña sobre su lance con Vini antes y después de su paso por el vestuario pic.twitter.com/4F41CwWfdd — MARCA (@marca) November 24, 2025

По-късно обаче Иняки Пеня промени мнението си. "Той (Винисиус Жуниор) се опитва да стигне до отбитата топка, но при второто действие не ми позволява да участвам, защото ме нокаутира. За мен това е нарушение, но ако съдията отиде до ВАР и каже, че не е, не можем да направим нищо", допълни играчът.

Логично пък треньорът на Елче Едер Сарабия не успя да скрие разочарованието си от съдийството на Франсиско Хосе Ернандес. Наставникът на домакините говори пред микрофоните на Movistar Fútbol минути след последния съдийски сигнал и беше категоричен, когато го попитаха за усещанията му след спечелената точка. „Не, не съм доволен, изобщо не съм доволен. Вече казах на играчите, че съм бесен, а след като видях ключовите ситуации, съм още по-бесен“, заяви той първоначално.

🚨 Iñaki Peña: "The incident with Vinícius? Nothing, it's just a play in the game. He hit me with his knee out of inertia. It ended up as a hit and that's it. It stays at that." pic.twitter.com/B33V6n0MaB — Madrid Universal (@MadridUniversal) November 23, 2025

Запитан за кои точно ситуации говори, той беше пределно ясен. „Нарушението преди втория гол на Мадрид изобщо не е фаул. Нещо повече, това беше контраатака, която можеше да доведе до 3:1. След това Винисиус не играе с топката, а удря Иняки Пеня в лицето. Това е очевидно нарушение“, каза Едер Сарабия.

🚨Eder Sarabia (Elche coach): "I'm not happy at all with the result, especially after watching the decisive moments in the match. Vinicius' foul in the 2-2 goal is very clear." pic.twitter.com/3Ntd3U3oTA — Madrid Universal (@MadridUniversal) November 23, 2025

Впоследствие, след като му беше посочено, че Иняки Пеня е определил ситуацията като игрови сблъсък, треньорът повтори мнението си. "Иняки Пеня не е видял повторение на ситуацията. Винисиус го удря в лицето и затова то изглежда така. Фаулът е кристално ясен. Ядосвам се, че трябва да губя време с тези неща. Когато играеш срещу Мадрид, правиш толкова много неща, повеждаш два пъти в резултата и усещаш, че е имало фактори, които са повлияли на крайния изход, няма как да не си ядосан“, завърши Едер.

Снимки: Imago