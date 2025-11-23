Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Тебас реагира на критиките на Перес: Разочарован е, защото малко хора го следват

23 ное 2025 | 16:31

  • 23 ное 2025 | 16:31
  • 349
  • 0
Тебас реагира на критиките на Перес: Разочарован е, защото малко хора го следват

Конфликтът между Флорентино Перес и Хавиер Тебас навлезе в нова фаза след изявленията на президента на Реал Мадрид по време на Общото събрание на клуба, проведено тази неделя. На него Перес отправи остри критики към президента на Ла Лига относно мача в Маями, „провала“ на музея Legends, „финансирането на медии с цел уронване престижа на белия клуб“ и споразумението със CVC.

По време на събранието един от членовете на клуба дори предложи Тебас да бъде обявен за „персона нон грата“ за Реал Мадрид. Отговорът на Флорентино беше показателен: „Какво печелим, ако обявим Тебас за „персона нон грата“? Всички сме съгласни с това.“

Не след дълго Хавиер Тебас отговори чрез профила си в социалната мрежа X, където определи Флорентино като „месиански, сектантски, вярващ в превъзходството си, автентичен и единствен притежател на истината“.

Пълното съобщение на Тебас гласи: „Флорентино отново се качи на амвона. Същият Флорентино, който през 2021 г. в “Ел Чирингито” тържествено предупреждаваше, че „футболът е в тежко икономическо състояние“ и че само неговата Суперлига може да го спаси. Днес той отново атакува всички институции, включително Ла Лига, с ясно изразен месиански, сектантски и супремасистки тон, представяйки се като единствен носител на истината... В крайна сметка това беше очаквано, всяка година се надминава, вероятно заради разочарованието от малкото хора, които го следват. В следващите часове ще отговоря точка по точка на критиките му: някои са неверни, други са изопачени, а трети не разкриват цялата истина за това, което наистина е заложено на карта в испанския и европейския футбол.“

Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…
Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…
