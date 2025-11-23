Елче 0:0 Реал Мадрид

Отборите на Елче и Реал Мадрид играят при 0:0 в среща от 13-тия кръг на Ла Лига.

В събота Барселона застигна столичани на първото място, като дори е с по-добра голова разлика. Тимът на Чаби Алонсо не успя да вкара гол в последните си два двубоя преди паузата.

Стартовите 11 на Реал са интересни, защото Винисиус Жуниор и Федерико Валверде не са сред тях, като двамата са резерви. От първата минута излизат петима защитници, сред които и Трент Александър-Арнолд. Родриго също е титуляр.

Елче пък започна силно сезона, но сега е в серия от пет мача в Ла Лига без победа. Титуляр в атака е Андре Силва, на когото от "Бернабеу" по-рано през деня се извиниха, че са го объркали с починалия заедно с Диого Жота негов брат, който също се казваше Андре Силва.