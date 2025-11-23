Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Елче 0:0 Реал Мадрид

Елче 0:0 Реал Мадрид

  • 23 ное 2025 | 22:00
  • 1931
  • 19
Елче 0:0 Реал Мадрид

Отборите на Елче и Реал Мадрид играят при 0:0 в среща от 13-тия кръг на Ла Лига.

В събота Барселона застигна столичани на първото място, като дори е с по-добра голова разлика. Тимът на Чаби Алонсо не успя да вкара гол в последните си два двубоя преди паузата.

Стартовите 11 на Реал са интересни, защото Винисиус Жуниор и Федерико Валверде не са сред тях, като двамата са резерви. От първата минута излизат петима защитници, сред които и Трент Александър-Арнолд. Родриго също е титуляр.

Елче пък започна силно сезона, но сега е в серия от пет мача в Ла Лига без победа. Титуляр в атака е Андре Силва, на когото от "Бернабеу" по-рано през деня се извиниха, че са го объркали с починалия заедно с Диого Жота негов брат, който също се казваше Андре Силва.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

  • 23 ное 2025 | 21:32
  • 2867
  • 2
Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

  • 23 ное 2025 | 20:51
  • 496
  • 0
Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

  • 23 ное 2025 | 21:50
  • 3311
  • 16
Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

  • 23 ное 2025 | 20:35
  • 892
  • 0
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 13536
  • 18
Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

  • 23 ное 2025 | 19:30
  • 4629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 78443
  • 497
Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

  • 23 ное 2025 | 21:50
  • 3311
  • 16
Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

  • 23 ное 2025 | 19:15
  • 7204
  • 16
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 47087
  • 153
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 13536
  • 18