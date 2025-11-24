Алонсо: Трябва да реагираме на проблемите

Чаби Алонсо заяви, че Реал Мадрид трябва да реагира на проблемите след равенството 2:2 срещу тима на Елче в срещата от 13-тия кръг на испанската Ла Лига.

„Такъв е футболът. След добро представяне показахме резултати, които не искахме. Недоволни сме, защото винаги искаме да печелим, но все още има много мачове пред нас“, каза Алонсо.

Това бе втори пореден мач в испанския шампионат, който “белият балет” не успя да спечели и вече има само точка аванс пред вечния си съперник Барселона на върха в класирането.

„Трябва да продължим да анализираме случилото се. Отборът не се отказва, футболистите продължават да се борят. Резултатът и играта винаги могат да бъдат по-добри, защото сме самокритични. Трябва да реагираме на проблемите. Искаме да се подобрим“, каза още Алонсо.