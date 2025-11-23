Реал Мадрид одобри рекорден бюджет и приходи

Бордът на директорите на Реал Мадрид одобри без никаква съпротива финансовите отчети за изминалия сезон и бюджета за настоящата кампания. „Белите“ се превръщат във футболния клуб с най-високи приходи в света, достигайки 1,185 милиарда евро според Deloitte. Също така беше дадена зелена светлина и за още по-амбициозен бюджет за текущия сезон в размер на 1,248 милиарда евро.

Общо 1553 членове-представители гласуваха по финансовите въпроси, като 720 от тях присъстваха във Валдебебас, а 833 участваха дистанционно. При гласуването за изпълнението на бюджета, доклада, баланса и отчета за приходите и разходите на клуба за сезон 2024/2025 г. бяха регистрирани 1734 гласа „за“, само три „против“ и 7 „въздържал се“.

При разглеждането и одобрението на консолидирания бюджет за приходите и разходите и плана за дейността за сезон 2025/2026 г., резултатите от гласуването бяха 1728 гласа „за“, 5 „против“ и 8 „въздържал се“.

Предложението относно членския внос също беше прието с убедително мнозинство – 1694 гласа „за“, 21 „против“ и 26 „въздържал се“.

