  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Дъмфрис и Хименес ще пропуснат дербито между Интер и Милан

  • 21 ное 2025 | 17:41
  • 382
  • 0
Десният халф-бек на Интер Дензъл Дъмфрис и нападателят на Милан Сантиаго Хименес ще пропуснат поради контузии предстоящото градско дерби между двата тима, съобщават италианските медии.

И двамата футболисти имат болки в своите глезени още отпреди паузата за националните отбори. Затова Дъмфрис не игра в последните два мача на Нидерландия, а Хименес въобще не получи повиквателна от Мексико. На тях обаче ще им е необходимо още време, за да бъдат готови за игра. Така нидерландецът ще бъде заменен от Карлос Аугусто по десния фланг на “нерадзурите”, докато партньор на Рафаел Леао в атаката на “росонерите” ще бъде възстановеният от своята контузия Кристиан Пулишич.

Сред останалите контузени в състава на Интер са бранителят Матео Дармиан и полузащитникът Хенрих Мхитарян, а в Милан в момента  няма други играчи с физически оплаквания. Неделният сблъсък на “Джузепе Меаца” е с начален час 21:45.

Снимки: Gettyimages

