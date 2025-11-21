Дъмфрис и Хименес ще пропуснат дербито между Интер и Милан

Десният халф-бек на Интер Дензъл Дъмфрис и нападателят на Милан Сантиаго Хименес ще пропуснат поради контузии предстоящото градско дерби между двата тима, съобщават италианските медии.

И двамата футболисти имат болки в своите глезени още отпреди паузата за националните отбори. Затова Дъмфрис не игра в последните два мача на Нидерландия, а Хименес въобще не получи повиквателна от Мексико. На тях обаче ще им е необходимо още време, за да бъдат готови за игра. Така нидерландецът ще бъде заменен от Карлос Аугусто по десния фланг на “нерадзурите”, докато партньор на Рафаел Леао в атаката на “росонерите” ще бъде възстановеният от своята контузия Кристиан Пулишич.

Сред останалите контузени в състава на Интер са бранителят Матео Дармиан и полузащитникът Хенрих Мхитарян, а в Милан в момента няма други играчи с физически оплаквания. Неделният сблъсък на “Джузепе Меаца” е с начален час 21:45.

🚨🌓🇲🇽 | 𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮: Santi Gimenez 𝐎𝐔𝐓 for the derby.#ACMilan will have just one absentee for the derby: Santi Gimenez. After working separately with strength exercises on sand yesterday, it’s unlikely he’ll even make the bench. ❌



🗞: @Gazzetta_it pic.twitter.com/gWIzNy1LyZ — Milan Xtra (@MilanXtra) November 20, 2025

Снимки: Gettyimages