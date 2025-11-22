Капело за предстоящото дерби: Интер е по-силен, но Милан има Леао

Фабио Капело сподели очакванията си за предстоящото дерби на Милано, като подчерта, че Рафаел Леао може да реши изхода на мача, но всичко зависи от моментното му състояние.

„Не е нужно треньорът да говори много, напротив – може само да навреди. Желанието за победа и без това е огромно. Напрежението витае във въздуха през цялата седмица. Дори тези, които бяха с националните си отбори, със сигурност са мислили за дербито, за прекия конкурент, за атмосферата“, заяви Капело.

„Алегри имаше невероятни сезони в Милан и вярвам, че именно той е човекът, който може да създаде проблеми на Интер. В момента, според мен, Интер е по-силният отбор. Задачата на Алегри е да накара играчите си да повярват, че те са по-добрите“, добави изтъкнатият специалист.

Капело обърна специално внимание и на ключовите фигури в атаката на Милан.

„Много е интересно в каква форма ще се завърне Пулишич. Заедно с Леао те могат да създадат много проблеми при контраатаки", подчерта Капело.

„Всичко зависи от това на коя страна ще се събуди Леао. Той е уникален играч, който може сам да измисли нещо и да реши мача, но може и да те изкара извън нерви. Трябва да го приемаш такъв, какъвто е – като монета: ези или тура, никога не знаеш предварително. В таланта му няма съмнение, а като цяло отборът изглежда доста балансиран в момента“, каза още бившият наставник на "росонерите".