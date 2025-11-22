Популярни
Киву: Знаем, че феновете ни искат спокойствие, а не да отнасят подигравки след дербито
  2. Интер
Киву: Знаем, че феновете ни искат спокойствие, а не да отнасят подигравки след дербито

  • 22 ное 2025 | 16:10
  • 312
  • 0

Наставникът на Интер Кристиан Киву изрази очакванията си за вълнуващо градско дерби с Милан и подчерта колко е важно именно неговият тим да излезе като победител от неделния сблъсък.

“Това е чудесен двубой, защото е различен, но си остава мач, така че трябва да се подготвим за него по възможно най-добрия начин. Знаем какво означава за нашите фенове, както и че те искат да имат спокоен понеделник, вместо да бъдат подигравани. Ето защо дербито е страхотно. Разбираме колко важно е то предвид това, че хората по света ще ни гледат. Класирането е оспорвано, но все още е рано. Въпреки това трябва да спечелим трите точки без значение от това какъв е мачът. Дербито е самостоятелен двубой, в който няма фаворити, като започваме при 0:0. Трябва да излезем на терена с правилния фокус, но това не важи само за петзвездни мачове като този. За щастие, първенството се състои от 38 кръга.

За щастие, имам опит в дербито като футболист. Така че знам какво е чувството по време на седмицата, но също така в деня и вечерта на мача. Понякога чакането може да ти дойде малко в повече. Трябва да разберем зрялостта на нашите играчи. На терена те дават максимума от себе си и правят всичко възможно да постигнат резултат. Дано се получи страхотен и вълнуващ двубоя, все пак ще ни гледат по цял свят. Ще трябва да сме безгрижни и да имаме правилното отношение. Определено ще искам да предам на отбора концентрация. Трябва да поддържаме постоянство в сезон, в който искаме да сме конкурентоспособни. Няма фаворити в дербито, преди началото шансовете са 50:50. Трябва да разбираме моментите в мача и да обръщаме ситуациите в наша полза.

Знаем качеството на Милан, които разполагат с играчи със скорост и умения. Това не означава да променяме плана, а просто трябва да сме способни да направим повече. Принципите дават идентичност, а схемите - гъвкавост, но самите играчи са интелигентни и знаят кои са подходящите моменти. Да се подготвиш за един мач е лесно. Знаем, че Макс Алегри е победител, а кариерата му говори сама за себе си. Мисля, че той е най-титулуваният треньор в Италия. Също така е мотиватор и има опит. Сега виждам различен Милан в сравнение с предишния му престой, така че очаквам нещо различно от тях. Ще трябва да сме подготвени, внимателни и готовида даде нещо повече, включително психически. Ще се наложи да устояваме на натиска и да не губим баланс, но също така да им разбиваме играта и да правим нарушения.

Италианският футбол винаги е бил възхитителен, защото е най-трудният и най-тактическият. В чужбина са по-безгрижни в това отношение, но това не означава, че Серия А изостава от останалите. Често се говори за дефанзивната игра и малкото отбелязани голове в сравнение с другите първенства, но тук винаги е необходимо нещо повече. Лаутаро Мартинес? В наказателното поле той винаги има опит, решителност и усет за позициониране. Освен това е първият ни защитник. За мен той е завършен победител. Дали Маркюс Тюрам ще бъде титуляр? Аз не играя фентъзи футбол. Той е добре и не пропусна нито една от последните ни тренировки. Беше добре, че остана тук по време на паузата, като отново е във върхова форма. Всички са добре освен Дензъл Дъмфрис, който има проблем в глезена. При завръщането му разбрахме, че има контузия, така че няма да можем да разчитаме на него утре”, коментира Киву на пресконференцията си преди дербито.

Снимки: Gettyimages

  • 22 ное 2025 | 14:52
  • 2215
  • 2
  • 22 ное 2025 | 14:50
  • 730
  • 0
  • 22 ное 2025 | 14:41
  • 1403
  • 0
  • 22 ное 2025 | 16:29
  • 3848
  • 2
  • 22 ное 2025 | 13:37
  • 1480
  • 2
  • 22 ное 2025 | 11:46
  • 934
  • 1
  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 17191
  • 54
  • 22 ное 2025 | 15:54
  • 7144
  • 12
  • 22 ное 2025 | 16:25
  • 14235
  • 9
  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 30872
  • 211
  • 22 ное 2025 | 16:02
  • 1054
  • 2
  • 22 ное 2025 | 16:05
  • 1112
  • 1