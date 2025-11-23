Интер и Милан кръстосват шпаги в спор за върха в Серия "А"

Един от най-очакваните двубои в италианския футбол ще се състои днес от 21:45 часа, когато Интер ще излезе срещу градския си съперник Милан в поредното издание на дербито на Милано. Двубоят от 12-тия кръг на Серия "А" ще бъде ръководен Симоне Соца и е много важен с оглед амбициите на двата тима за титлата.

Интер заема първото място в класирането с 24 точки от 11 изиграни мача, като отборът е отбелязал впечатляващите 26 гола и е допуснал 12. Милан се намира на четвърта позиция с 22 точки и голова разлика 17:9, което показва солидната защита на "росонерите".



Само две точки разделят двата отбора, което прави предстоящото дерби изключително важно за борбата за титлата. Победа за Интер би увеличила преднината на "нерадзурите" на върха до 5 точки пред градския съперник, докато успех за Милан би пратил "росонерите" пред Интер.

Интер се намира в отлична форма, с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Нерадзурите" победиха Лацио с 2:0 в последния си мач от Серия "А", преди това надделяха над Кайрат с 2:1 в Шампионската лига и записаха победа като гост срещу Верона с 2:1. Впечатляваща беше и победата на тима с 3:0 срещу Фиорентина), а единственото поражение дойде от Наполи с 1:3.



Милан е по-колеблив с две победи и три равенства в последните си пет срещи. "Росонерите" завършиха 2:2 с Парма, преди това победиха Рома с 1:0 и записаха две последователни равенства - 1:1 с Аталанта и 2:2 с Пиза. В средата на октомври отборът постигна победа с 2:1 срещу Фиорентина.

Интер ще трябва да се справя без петима важни играчи поради контузии. Защитниците Матео Дармиан и Дензъл Дъмфрис, както и резервният вратар Рафаеле Ди Дженаро, младият защитник Томас Паласиос и опитният полузащитник Хенрих Мхитарян няма да бъдат на разположение на треньора Кристиан Киву. Въпреки тези отсъствия, Интер разполага с Хакан Чалханоолу, който се очаква да бъде ключова фигура в дербито.



От своя страна, Милан няма толкова акдрови проблеми, което дава на треньора Масимилиано Алегри пълна свобода при избора на състав. Кристиан Пулишич трябва да поеме лидерската палка и да е в основата на всичко най-интересно, което ще създадат "росонерите".

Последният път, когато двата отбора се изправиха един срещу друг, беше на 23 април 2025 г. в мач от Купата на Италия, когато Милан постигна убедителна победа с 3:0 срещу Интер. Преди това, на 2 април 2025 г., също в турнира за националната куп, двубоят завърши наравно 1:1.



В последната им среща от Серия "А" на 2 февруари 2025 г., двата отбора отново не успяха да се победят, завършвайки 1:1. Интересно е, че в последните пет сблъсъка Милан има предимство с три победи и две равенства, като Интер не е успял да победи градския си съперник.