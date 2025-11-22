Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

  • 22 ное 2025 | 14:41
  • 233
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри се изказа много ласкаво за Интер, но подчерта, че неговият тим също ще преследва победата в утрешното градско дерби между двата отбора.

“Това ще бъде прекрасна вечер. Интер - Милан е историческо съперничество за Милано. В предишния ми престой започнах с три победи в дербито, след което направихме реми, а после загубих четири поредни издания. Заедно с Наполи, Интер са фаворити за Скудетото, като са спечелили 11 от последните си 12 мача. Те имат технични и физически играчи, но дербито винаги е различно. Ще трябва да направим много добро представяне и да бъдем по-фокусирани, което ни липсваше срещу Парма. От утре започва новият период от сезона до март, като дано да стигнем дотам в най-добрата възможна позиция. След март пък идват двата ключови месеца. Междувременно, ще имаме мачове за Купата и Суперкупата. Така че в момента до март имаме 20 сигурни мача, а ако сме добри, те могат да станат 22. Трябва да се трудим усърдно, както направихме през тази седмица. Играчите се прибраха от националните си отбори в добра форма и направихме добра работна седмица.

Утре ще ни бъде доста трудно, защото ще играем срещу силен тим. Големите мачове ти дават толкова много адреналин и вълнение в подготовката за тях. Ще видим дали ще бъдем достатъчно добри и дали ще имаме късмет, за да постигнем резултат, или нашите опоненти ще бъдат по-добри. Сезонът все още е дълъг, така че в седмица с два мача класирането може изведнъж да се промени. Затова трябва да останем фокусирани върху крайната цел: завършване в топ 4. Дали някога съм бил близо до Интер? Когато се завърнах в Ювентус, трябваше да взема решение дали да отида там, в Интер или в Реал Мадрид. Имал съм големи успехи с Джузепе Марота, който върши страхотна работа в Интер. Според него съм циничен? За да печелиш мачове, трябва да си прагматичен и прецизен.

Интер е фаворитът на букмейкърите? Преди всичко, започваме при 0:0. Интер са силен тим в отлична физическа и техническа кондиция, но ние също. Те са физически силни, имат добри стрелци и разполагат с опции в наказателното поле. Когато играеш в големи мачове, трябва да си много внимателен, защото детайлите правят разликата. Утре ще имаме вълнуващ двубой, в който футболистите трябва да играят с радост. Това ще бъде страхотен спортен ден. Нормално е Интер да искат да спечелят мача, ние също желаем победата. Те постоянно се борят за Скудетото през последните пет години и са фаворити за него. Да, Адриен Рабио ще играе. Закари Атекаме ще бъде аут заради контузия в прасеца, а Сантиаго Хименес ще отсъства поради травма в глезена. Останалите са добре и са подобрили състоянието си. Това е добре както за утре, така и за периода отсега до март.

Разликите между Симоне Индзаги и Кристиан Киву? Двамата горе-долу си приличат по отношение на характеристиките, гръбнакът на тима също е горе-долу същият. Киву върши отлична работа и се справя страхотно, като се има предвид, че за първи път води голям отбор. Може да се види, че тимът му е компактен колектив. Не мисля, че има огромна разлика с Индзаги, като играчите са горе-долу същите. Лаутаро Мартинес е сред най-силните нападатели не само в Италия, но и в Европа и в света. Той има зрелостта да решава определени мачове. Ще трябва да следим него, Маркюс Тюрам, Анже-Йоан Бони и Франческо Пио Еспозито, това е силен тим. Днес ще реша кой ще е левият халф-бек. Срещу Парма Первис Еступинян се завърна в игра след 50 дни отсъствие, докато Давиде Бартезаги изигра два пълни мача с младежкия национален отбор, а вчера направи добра тренировка. Мачът е дълъг, така че може да се наложи да използвам и двамата”, коментира Алегри на пресконференцията си преди дербито.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новият "Камп Ноу" и пулсът на цял един квартал

Новият "Камп Ноу" и пулсът на цял един квартал

  • 22 ное 2025 | 09:12
  • 2790
  • 4
Исторически ден за Барселона - "Камп Ноу" отново оживява

Исторически ден за Барселона - "Камп Ноу" отново оживява

  • 22 ное 2025 | 08:23
  • 7327
  • 3
Челси е фаворит срещу закъсалия Бърнли

Челси е фаворит срещу закъсалия Бърнли

  • 22 ное 2025 | 07:00
  • 1303
  • 1
Ливърпул има да си връща на Нотингам

Ливърпул има да си връща на Нотингам

  • 22 ное 2025 | 06:45
  • 2009
  • 1
Тежко изпитание за Ман Сити на "Сейнт Джемсис Парк"

Тежко изпитание за Ман Сити на "Сейнт Джемсис Парк"

  • 22 ное 2025 | 06:30
  • 1362
  • 0
Барселона с шанс да постави под напрежение Реал Мадрид

Барселона с шанс да постави под напрежение Реал Мадрид

  • 22 ное 2025 | 06:15
  • 1448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Локомотив (София), защитник откри

Черно море 0:1 Локомотив (София), защитник откри

  • 22 ное 2025 | 15:02
  • 7379
  • 9
Втора лига на живо: гол за "акулите", Дунав води на Миньоро

Втора лига на живо: гол за "акулите", Дунав води на Миньоро

  • 22 ное 2025 | 14:45
  • 4282
  • 2
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 21611
  • 175
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 17815
  • 4
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 11002
  • 68
Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

  • 22 ное 2025 | 13:44
  • 1284
  • 1