Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри се изказа много ласкаво за Интер, но подчерта, че неговият тим също ще преследва победата в утрешното градско дерби между двата отбора.

“Това ще бъде прекрасна вечер. Интер - Милан е историческо съперничество за Милано. В предишния ми престой започнах с три победи в дербито, след което направихме реми, а после загубих четири поредни издания. Заедно с Наполи, Интер са фаворити за Скудетото, като са спечелили 11 от последните си 12 мача. Те имат технични и физически играчи, но дербито винаги е различно. Ще трябва да направим много добро представяне и да бъдем по-фокусирани, което ни липсваше срещу Парма. От утре започва новият период от сезона до март, като дано да стигнем дотам в най-добрата възможна позиция. След март пък идват двата ключови месеца. Междувременно, ще имаме мачове за Купата и Суперкупата. Така че в момента до март имаме 20 сигурни мача, а ако сме добри, те могат да станат 22. Трябва да се трудим усърдно, както направихме през тази седмица. Играчите се прибраха от националните си отбори в добра форма и направихме добра работна седмица.

🗣️ Allegri conference press: Tomorrow will be a wonderful evening. Within the game there is a historical rivalry. In 2010 I started well we won three, then drew one and lost four in a row." pic.twitter.com/xCAqtnhCz9 — Milan Posts (@MilanPosts) November 22, 2025

Утре ще ни бъде доста трудно, защото ще играем срещу силен тим. Големите мачове ти дават толкова много адреналин и вълнение в подготовката за тях. Ще видим дали ще бъдем достатъчно добри и дали ще имаме късмет, за да постигнем резултат, или нашите опоненти ще бъдат по-добри. Сезонът все още е дълъг, така че в седмица с два мача класирането може изведнъж да се промени. Затова трябва да останем фокусирани върху крайната цел: завършване в топ 4. Дали някога съм бил близо до Интер? Когато се завърнах в Ювентус, трябваше да взема решение дали да отида там, в Интер или в Реал Мадрид. Имал съм големи успехи с Джузепе Марота, който върши страхотна работа в Интер. Според него съм циничен? За да печелиш мачове, трябва да си прагматичен и прецизен.

🗣️ Allegri conference press: "Decisive match? The league is long, the standings can change in a single week. We need to stay focused on May 25, when we must be among the top four." pic.twitter.com/BxOZsuIShB — Milan Posts (@MilanPosts) November 22, 2025

Интер е фаворитът на букмейкърите? Преди всичко, започваме при 0:0. Интер са силен тим в отлична физическа и техническа кондиция, но ние също. Те са физически силни, имат добри стрелци и разполагат с опции в наказателното поле. Когато играеш в големи мачове, трябва да си много внимателен, защото детайлите правят разликата. Утре ще имаме вълнуващ двубой, в който футболистите трябва да играят с радост. Това ще бъде страхотен спортен ден. Нормално е Интер да искат да спечелят мача, ние също желаем победата. Те постоянно се борят за Скудетото през последните пет години и са фаворити за него. Да, Адриен Рабио ще играе. Закари Атекаме ще бъде аут заради контузия в прасеца, а Сантиаго Хименес ще отсъства поради травма в глезена. Останалите са добре и са подобрили състоянието си. Това е добре както за утре, така и за периода отсега до март.

🗣️ Allegri conference press: "Tomorrow the unavailable players are Athekame a soleus issue with the national team and Gimenez, who still has ankle problems. Everyone else is available." pic.twitter.com/fXsUFemoUj — Milan Posts (@MilanPosts) November 22, 2025

Разликите между Симоне Индзаги и Кристиан Киву? Двамата горе-долу си приличат по отношение на характеристиките, гръбнакът на тима също е горе-долу същият. Киву върши отлична работа и се справя страхотно, като се има предвид, че за първи път води голям отбор. Може да се види, че тимът му е компактен колектив. Не мисля, че има огромна разлика с Индзаги, като играчите са горе-долу същите. Лаутаро Мартинес е сред най-силните нападатели не само в Италия, но и в Европа и в света. Той има зрелостта да решава определени мачове. Ще трябва да следим него, Маркюс Тюрам, Анже-Йоан Бони и Франческо Пио Еспозито, това е силен тим. Днес ще реша кой ще е левият халф-бек. Срещу Парма Первис Еступинян се завърна в игра след 50 дни отсъствие, докато Давиде Бартезаги изигра два пълни мача с младежкия национален отбор, а вчера направи добра тренировка. Мачът е дълъг, така че може да се наложи да използвам и двамата”, коментира Алегри на пресконференцията си преди дербито.

🗣️ Allegri conference press: "Doubt between Bartesaghi and Estupiñán? Dumfries’ absence does not influence anything. I will decide today. Estupiñán came back at Parma, Bartesaghi played two full 90-minute matches with the national team and trained well yesterday. We may need… pic.twitter.com/JOz24QSwdT — Milan Posts (@MilanPosts) November 22, 2025

