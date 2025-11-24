Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Следвайте НБА със Sportal.bg: Скоро започва първият мач тази нощ

Следвайте НБА със Sportal.bg: Скоро започва първият мач тази нощ

  • 24 ное 2025 | 01:20
  • 556
  • 0
Следвайте НБА със Sportal.bg: Скоро започва първият мач тази нощ

В нощта на 23-ти срещу 24-и ноември (неделя срещу понеделник) се играят общо 8 мача от програмата на редовния сезон от НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало лидери в класирането са шампионът Оклахома Сити Тъндър с актив от 16-1 (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 14-2 (Източна конференция).

Преди полунощ се изигра само една среща и тя започна от 20:00 часа българско време. В нея Филаделфия 76ърс загуби у дома от Маями Хийт със 117:127 (27:37 40:34 26:28 24:28).

В новото денонощие са останалите седем двубоя, като цели четири от тях започват по едно и също време в 1:00 часа. Единият от тях е между Атланта Хоукс и Шарлът Хорнетс.

В друг Бостън Селтикс посреща Орландо Меджик.

Кливланд Кавалиърс приема ЛА Клипърс.

Торонто Раптърс играе с Бруклин Нетс.

В 2:00 часа започва двубоя между шампиона Оклахома Сити Тъндър и Портланд Трейл Блейзърс.

Час по-късно пък започват последните два мача от програмната схема. В единия Финикс Сънс играе със Сан Антонио Спърс.

В другия Юта Джаз е домакин на ЛА Лейкърс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

  • 23 ное 2025 | 17:58
  • 11564
  • 3
Спартак срази Академик Бултекс 99 в Плевен

Спартак срази Академик Бултекс 99 в Плевен

  • 23 ное 2025 | 15:18
  • 6853
  • 1
България излиза без Везенков срещу Армения

България излиза без Везенков срещу Армения

  • 23 ное 2025 | 14:42
  • 5766
  • 24
Една бляскава кариера приключва: Крис Пол се оттегля след края на сезона!

Една бляскава кариера приключва: Крис Пол се оттегля след края на сезона!

  • 23 ное 2025 | 13:56
  • 1277
  • 1
Смях с Никола Вучевич! Съотборник изнерви черногорския център по време на интервю

Смях с Никола Вучевич! Съотборник изнерви черногорския център по време на интервю

  • 23 ное 2025 | 12:26
  • 1670
  • 0
Алипиев с добър мач за победа на Местре

Алипиев с добър мач за победа на Местре

  • 23 ное 2025 | 11:48
  • 1019
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 85136
  • 536
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

  • 23 ное 2025 | 23:45
  • 11749
  • 51
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 11132
  • 168
Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

  • 23 ное 2025 | 19:15
  • 11305
  • 22
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 50050
  • 168
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 19251
  • 25