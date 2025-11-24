Следвайте НБА със Sportal.bg: Скоро започва първият мач тази нощ

В нощта на 23-ти срещу 24-и ноември (неделя срещу понеделник) се играят общо 8 мача от програмата на редовния сезон от НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало лидери в класирането са шампионът Оклахома Сити Тъндър с актив от 16-1 (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 14-2 (Източна конференция).

Преди полунощ се изигра само една среща и тя започна от 20:00 часа българско време. В нея Филаделфия 76ърс загуби у дома от Маями Хийт със 117:127 (27:37 40:34 26:28 24:28).

В новото денонощие са останалите седем двубоя, като цели четири от тях започват по едно и също време в 1:00 часа. Единият от тях е между Атланта Хоукс и Шарлът Хорнетс.

В друг Бостън Селтикс посреща Орландо Меджик.

Кливланд Кавалиърс приема ЛА Клипърс.

Торонто Раптърс играе с Бруклин Нетс.

В 2:00 часа започва двубоя между шампиона Оклахома Сити Тъндър и Портланд Трейл Блейзърс.

Час по-късно пък започват последните два мача от програмната схема. В единия Финикс Сънс играе със Сан Антонио Спърс.

В другия Юта Джаз е домакин на ЛА Лейкърс.