Голяма победа за Лейкърс в Солт Лейк Сити със "супер" Дончич

Лос Анджелис Лейкърс постигна четвърта поредна победа, надвивайки трудно Юта Джаз със 108:106 като гост, в мач, който се реши в детайлите. С този успех "езерняците" подобриха баланса си до 12-4 и продължават да преследват лидера на Запада Оклахома Сити Тъндър. Същевременно, те потвърдиха отличната си форма далеч от дома, достигайки осем победи в десет гостувания.

Най-добър за победителите беше Лука Дончич, който за 40 минути на терена направи впечатляващо представяне. Словенската звезда завърши мача с 33 точки, 11 борби, 8 асистенции и 3 откраднати топки.

LUKA DONČIĆ ARE YOU SERIOUS??



NUTMEG INTO A FASTBREAK ALLEY-OOP 🤯 pic.twitter.com/K8NwvXRRJD — NBA (@NBA) November 24, 2025

Неостаряващият ЛеБрон Джеймс добави 17 точки, 8 асистенции и 6 борби, докато Остин Рийвс записа дабъл-дабъл с 22 точки и 10 борби.

LEBRON JAMES SHOULD NOT BE DOING THIS IN YEAR 23 😭😭😭 pic.twitter.com/IXmz0Oylpe — LakeShowYo (@LakeShowYo) November 24, 2025

От страна на Юта Джаз, които претърпяха трета поредна загуба и четвърта в последните пет мача, се отличи Кейонте Джордж с 27 точки. Лаури Марканен добави 20 точки и 7 борби, но в края се изложи.

По-конкретно, при резултат 107:106 в полза на Лейкърс, Марканен пропусна ключов изстрел 11 секунди преди края. Кейонте Джордж също пропусна изстрел със сирената, като с това Джаз изпуснаха двоен шанс да "откраднат" победата.