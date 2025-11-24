Тъндър си отмъстиха на Блейзърс с убедителна победа

С Шей Гилджъс-Александър, който направи поредно впечатляващо представяне, Оклахома Сити Тъндър постигна убедителен успех над Портланд Блейзърс със 122-95, отмъщавайки си за единствената си загуба през сезона в НБА.

Отборът от Оклахома не остави никакво съмнение в превъзходството си, доминирайки от началото до края. Лидерът им Шей Гилджъс-Александър беше неудържим, завършвайки мача с 37 точки. Освен това той добави 7 асистенции, 5 борби и 2 откраднати топки само за 30 минути на терена.

Shai Gilgeous-Alexander moves closer to Wilt Chamberlain 👀



37 PTS | 5 REB | 7 AST | 2 STL



That's 90 straight games with 20+ PTS, three away from passing Wilt (92) for the second-longest streak in NBA history! pic.twitter.com/col9eudhIv — NBA (@NBA) November 24, 2025

С тази успех Тъндър постигнаха девета пореда и подобриха баланса си до 17-1, което е най-доброто в НБА, като същевременно запазиха перфектния си домакински баланс. Значителен принос имаше и Ейджей Мичъл, който, влизайки от пейката, отбеляза 20 точки с абсолютна точност (8/8 стрелби от игра). Третият най-резултатен играч за Оклахома беше Айзея Джо с 10 точки, като никой друг от тима не достигна двуцифрен актив.

От страна на Блейзърс Джеръми Грант записа 21 точки за 24 минути на паркета, но не получи помощ от съотборниците си. Тимът от Орегон вече е с баланс от 7 успеха и 10 поражения.