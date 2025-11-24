Популярни
Теодор Салпаров гост в Block Out
Финикс записа трета поредна победа и спря серията на Сан Антонио

  • 24 ное 2025 | 09:00
  • 535
  • 0
Финикс Сънс надви Сан Антонио Спърс със 111:102 в Аризона, записвайки трета поредна победа и слагайки край на победната серия на своите опоненти.

С този успех домакините подобриха баланса си до 11-6. В същото време "шпорите“, които играха пореден мач без контузения Виктор Уембаняма, са с 11-5.

Най-добър за победителите беше Дилън Брукс, който записа 25 точки, 3 борби и 2 асистенции. Достоен негов поддръжник беше Девин Букър, който добави 24 точки, 7 асистенции и 5 борби.

"Слънцата" излязоха без Джейлън Грийн, Грейсън Алън и Райън Дън, докато "шропите", освен без Уембаняма, бяха лишени от услугите на Стефон Касъл и Дилън Харпър.

За отбора на Сан Антонио, Д'Аарън Фокс се отличи с 26 точки, а Девин Васъл и Келдън Джонсън добавиха съответно 17 и 14 точки.

Въпреки първоначалната си преднина, Сънс срещнаха трудности. Спърс реагираха, поведоха в резултата през третата четвърт и запазиха лидерството си до последните минути, приближавайки се до голяма победа. Въпреки това, контраатаката на домакините в края, с Брукс и Букър като главни действащи лица, даде плодове и им донесе победата с крайното 111:102.

