Финикс записа трета поредна победа и спря серията на Сан Антонио

Финикс Сънс надви Сан Антонио Спърс със 111:102 в Аризона, записвайки трета поредна победа и слагайки край на победната серия на своите опоненти.

С този успех домакините подобриха баланса си до 11-6. В същото време "шпорите“, които играха пореден мач без контузения Виктор Уембаняма, са с 11-5.

Най-добър за победителите беше Дилън Брукс, който записа 25 точки, 3 борби и 2 асистенции. Достоен негов поддръжник беше Девин Букър, който добави 24 точки, 7 асистенции и 5 борби.

🏀 SUNDAY'S FINAL SCORES 🏀



Dillon Brooks and the @Suns defeat the Spurs for their 3rd straight win!



Devin Booker: 24 PTS, 5 REB, 7 AST, 2 BLK

Jordan Goodwin: 15 PTS, 10 REB

Collin Gillespie: 15 PTS, 6 AST, 3 3PM https://t.co/j0a9NDoUz8 pic.twitter.com/aWmJX6o1wD — NBA (@NBA) November 24, 2025

"Слънцата" излязоха без Джейлън Грийн, Грейсън Алън и Райън Дън, докато "шропите", освен без Уембаняма, бяха лишени от услугите на Стефон Касъл и Дилън Харпър.

За отбора на Сан Антонио, Д'Аарън Фокс се отличи с 26 точки, а Девин Васъл и Келдън Джонсън добавиха съответно 17 и 14 точки.

De'Aaron Fox trying to get something going late against the Suns. pic.twitter.com/PaDawo1nKt — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) November 24, 2025

Въпреки първоначалната си преднина, Сънс срещнаха трудности. Спърс реагираха, поведоха в резултата през третата четвърт и запазиха лидерството си до последните минути, приближавайки се до голяма победа. Въпреки това, контраатаката на домакините в края, с Брукс и Букър като главни действащи лица, даде плодове и им донесе победата с крайното 111:102.