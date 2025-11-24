Тайлър Хиро пред завръщане в игра за Маями Хийт

Гардът на Маями Хийт Тайлър Хиро е пред завръщане в игра, съобщи ESPN. 25-годишният играч, който през миналия сезон записа първо участие в "Мача на звездите" в Националната баскетболна асоциация, се очаква да се появи на терена при домакинството на Далас Маверикс тази нощ.

Хиро не е играл през сезона, след като претърпя операция на глезена на 19 септември.

Въпреки неговото отсъствие, Маями започна новата кампания много силно. Тимът има 11 победи и само шест загуби, спечели всеки от последните си четири двубоя и вкарва по 124,9 точки средно на мач, което е най-доброто постижение в цялата лига.

През изминалия сезон Тайлър Хиро записа по 23,9 точки, 5,5 асистенции и 5,2 борби средно на мач.

Снимки: Gettyimages