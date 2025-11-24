Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тайлър Хиро пред завръщане в игра за Маями Хийт

Тайлър Хиро пред завръщане в игра за Маями Хийт

  • 24 ное 2025 | 13:34
  • 411
  • 0
Тайлър Хиро пред завръщане в игра за Маями Хийт

Гардът на Маями Хийт Тайлър Хиро е пред завръщане в игра, съобщи ESPN. 25-годишният играч, който през миналия сезон записа първо участие в "Мача на звездите" в Националната баскетболна асоциация, се очаква да се появи на терена при домакинството на Далас Маверикс тази нощ.

Хиро не е играл през сезона, след като претърпя операция на глезена на 19 септември.

Въпреки неговото отсъствие, Маями започна новата кампания много силно. Тимът има 11 победи и само шест загуби, спечели всеки от последните си четири двубоя и вкарва по 124,9 точки средно на мач, което е най-доброто постижение в цялата лига.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

През изминалия сезон Тайлър Хиро записа по 23,9 точки, 5,5 асистенции и 5,2 борби средно на мач.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Финикс записа трета поредна победа и спря серията на Сан Антонио

Финикс записа трета поредна победа и спря серията на Сан Антонио

  • 24 ное 2025 | 09:00
  • 818
  • 0
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 6681
  • 1
НБА продължи с осем нови мача

НБА продължи с осем нови мача

  • 24 ное 2025 | 05:45
  • 5072
  • 0
Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

  • 24 ное 2025 | 02:37
  • 2225
  • 0
Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

  • 24 ное 2025 | 02:15
  • 538
  • 0
Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

  • 23 ное 2025 | 17:58
  • 12036
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 19988
  • 0
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 13537
  • 36
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 6131
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 1889
  • 2
Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 2066
  • 1
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 10927
  • 7