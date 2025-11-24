Джейлън Браун поведе Селтикс към победа над осакатените Меджик

Джейлън Браун отбеляза 35 точки и направи 8асестенции, а Бостън Селтикс успя да пречупи съпротивата на осакатения състав на Орландо Меджик, побеждавайки го със 138-129.
Решаващ беше приносът и на Джош Минот, който отбеляза 12 от общо 16-те си точки през втората четвърт, когато Бостън стреляше с впечатляващия процент от 81,8%. Анфърни Саймънс помогна с 23 точки и 5 асистенции, а Пейтън Причард се отчете с 19 точки, 8 асистенции и 5 борби.
За Меджик, чиято серия от три поредни победи беше прекъсната, се отличи Джет Хауърд с 30 точки, което е негов личен рекорд за сезона. Отборът от Орландо игра без трима от петимата си водещи реализатори. В тяхно отсъствие Дезмънд Бейн отбеляза 18 точки, а Франц Вагнер – 15.
Доминацията на Селтикс беше изградена през втората четвърт, когато те превърнаха преднината си от пет точки в 80:57 на полувремето. Причард беше главният герой в бърза серия от 10:3, с открадната топка и лейъп, преди да вкара тройка 11 секунди по-късно за 66:49.
С този резултат Селтикс се доближиха до Меджик в класирането, като отборът от Бостън е с баланс 9-8, докато „магьосниците“ от Орландо падат до 10-8.
Маями Хийт надви Филаделфия 76ърс със 127:117 като гост. Норман Пауъл завърши с 32 точки, Хайме Хакес-джуниър вкара 10 от 12-те си стрелби за 22 точки, а Кел'Ел Уеър (20 точки и 16 борби) и Бам Адебайо (18 точки и 13 борби) завършиха с дабъл-дабъл за „горещите“.
За Сиксърс Тайрийз Макси се отличи с 27 точки и 6 асистенции, а Андре Дръмънд записа дабъл-дабъл с 14 точки и впечатляващите 24 борби.