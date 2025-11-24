Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джейлън Браун поведе Селтикс към победа над осакатените Меджик

Джейлън Браун поведе Селтикс към победа над осакатените Меджик

  • 24 ное 2025 | 12:15
  • 350
  • 0
Джейлън Браун поведе Селтикс към победа над осакатените Меджик

Джейлън Браун отбеляза 35 точки и направи 8асестенции, а Бостън Селтикс успя да пречупи съпротивата на осакатения състав на Орландо Меджик, побеждавайки го със 138-129.

Решаващ беше приносът и на Джош Минот, който отбеляза 12 от общо 16-те си точки през втората четвърт, когато Бостън стреляше с впечатляващия процент от 81,8%. Анфърни Саймънс помогна с 23 точки и 5 асистенции, а Пейтън Причард се отчете с 19 точки, 8 асистенции и 5 борби.

За Меджик, чиято серия от три поредни победи беше прекъсната, се отличи Джет Хауърд с 30 точки, което е негов личен рекорд за сезона. Отборът от Орландо игра без трима от петимата си водещи реализатори. В тяхно отсъствие Дезмънд Бейн отбеляза 18 точки, а Франц Вагнер – 15.

Доминацията на Селтикс беше изградена през втората четвърт, когато те превърнаха преднината си от пет точки в 80:57 на полувремето. Причард беше главният герой в бърза серия от 10:3, с открадната топка и лейъп, преди да вкара тройка 11 секунди по-късно за 66:49.

С този резултат Селтикс се доближиха до Меджик в класирането, като отборът от Бостън е с баланс 9-8, докато „магьосниците“ от Орландо падат до 10-8.

Маями Хийт надви Филаделфия 76ърс със 127:117 като гост. Норман Пауъл завърши с 32 точки, Хайме Хакес-джуниър вкара 10 от 12-те си стрелби за 22 точки, а Кел'Ел Уеър (20 точки и 16 борби) и Бам Адебайо (18 точки и 13 борби) завършиха с дабъл-дабъл за „горещите“.

За Сиксърс Тайрийз Макси се отличи с 27 точки и 6 асистенции, а Андре Дръмънд записа дабъл-дабъл с 14 точки и впечатляващите 24 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Финикс записа трета поредна победа и спря серията на Сан Антонио

Финикс записа трета поредна победа и спря серията на Сан Антонио

  • 24 ное 2025 | 09:00
  • 761
  • 0
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 6504
  • 1
НБА продължи с осем нови мача

НБА продължи с осем нови мача

  • 24 ное 2025 | 05:45
  • 5014
  • 0
Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

  • 24 ное 2025 | 02:37
  • 2188
  • 0
Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

  • 24 ное 2025 | 02:15
  • 528
  • 0
Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

  • 23 ное 2025 | 17:58
  • 12016
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 4948
  • 13
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 3858
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 241
  • 0
ЦСКА 1948 забрави що е гол

ЦСКА 1948 забрави що е гол

  • 24 ное 2025 | 12:03
  • 3031
  • 5
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 4533
  • 18
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 9369
  • 7