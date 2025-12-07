Кей Пап: Много важна победа, но...

Капитанът на Олимпиакос Костас Папаниколау коментира представянето на отбора си след победата над АЕК със 100:93, като подчерта, че "червено-белите" не са показали лицето, което е трябвало.

"През целия мач не показахме добро представяне. Имаше някои добри периоди, но накрая енергията ни спадна, което позволи на АЕК да се върне и да превърне мача в дерби", заяви опитното крило, което вкара 4 тройки от 5 опита днес.

Относно забележките на треньора Йоргос Барцокас в съблекалнята, Папаниколау разкри: "Той ни каза, че трябва да работим с еднаква интензивност всеки път, когато стъпим на паркета. Трябва да останем жадни за подобрение като отбор, защото никой няма да ни подари нищо. Победата е много важна срещу много добър отбор като АЕК, но сме длъжни да станем по-добри. Не достигнахме необходимите нива на енергия".

Накрая, по отношение на собственото си представяне, 35-годишният Кей Пап коментира: "Стрелбата е въпрос на ден. Аз работя всеки ден, за да съм готов и да дам всичко от себе си, когато треньорът ме използва. Не е достатъчна само работата, денят също играе роля. Съотборниците ми ме намериха, стрелбите влязоха и това беше добре за отбора".

Снимка: Olympiacos B.C.