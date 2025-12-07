Миньор и Шумен ще се надлъгват в Перник

Отборите на Миньор 2015 и Шумен излизат един срещу друг в мач от 10-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 18:00 часа в зала "Борис Гюдеров" в Перник, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Перничани са с 4 победи и 4 загуби в сметката си от началото на сезона, а тимът воден от бившия национален селекционер Росен Барчовски все още няма записан успех, а вече с 8 натрупани поражения.

Дебют за Шумен ще направят новият американски гард Уилям Елис и центърът Димитър Стамов.

