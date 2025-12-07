Популярни
  Наистина легендарен! Серхио Юй напомни за себе си с победен кош в последната секунда срещу отбора на Костадинов

  • 7 дек 2025 | 16:52
  • 390
  • 0
Серхио Юй пак го направи. 38-годишният гард за пореден път показа, че когато се стигне до последните секунди на завързан мач, топката трябва да е в неговите ръце.

Ветеранът спаси Реал Мадрид и донесе победата на "лос бланкос" със 71:70 при гостуването им на Лагуна Тенерифе, където играе българският национал Константин Костадинов. Нашето момче обаче не се появи на терена в мача от 9-ия кръг на испанската Лига Ендеса днес.

Юй стана автор на победния кош в мача в последната секунда, реализирайки с флоутър и с помощта на таблото.

Опитният плеймейкър завърши мача с 11 точки, а повече от него за мадридчани вкара само хърватското крило Марио Хезоня - 17. За тима от Канарските острови Уесли Ван Бек вкара 15 точки, а 14 отбеляза Хайме Фернандес.

Реал Мадрид имаше 8 точки аванс след първото полувреме, но Тенерифе направи силна трета четвърт, която спечели с 23:16. Битката в заключителния период продължи до самия край, а последната дума имаше неостаряващият Серхио Юй.

Реал Мадрид е лидер в класирането на Лига Ендеса с 8 победи и 1 загуба. Валенсия има възможност да се изравни на върха с "белите", но има нелеко гостуване на Баскония. В подреждането следват Мурсия и Ховентут Бадалона с по 7-2, а Тенерифе е пети с баланс 6-3. Големият съперник на Реал Мадрид - Барселона, е едва седми с 4 победи и 4 поражения до момента.

Снимка: Real Madrid Basket

