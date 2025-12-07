Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят поредна победа в гръцката лига

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят поредна победа в гръцката лига

  • 7 дек 2025 | 11:57
  • 518
  • 0
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят поредна победа в гръцката лига

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков се изправя срещу АЕК в мач от 9-ия кръг на гръцката баскетболна лига. Срещата е днес от 13:00 часа в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Организаторите обявиха, че спортното съоръжение, което беше наводнено преди няколко дни заради обилни количества валежи в гръцката столица, вече е напълно готово да приеме феновете за мача от местното първенство.

Иначе "червено-белите" са лидер в класирането без загуба от началото на сезона, а съперникът им се намира на четвърта позиция в таблицата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Везенков и Олимпиакос се завръщат на паркета в Пирея срещу АЕК

Везенков и Олимпиакос се завръщат на паркета в Пирея срещу АЕК

  • 7 дек 2025 | 07:15
  • 1122
  • 1
Полонара запали олимпийския огън

Полонара запали олимпийския огън

  • 6 дек 2025 | 21:04
  • 1279
  • 0
Секси певица вдигна градусите на мач от НБА

Секси певица вдигна градусите на мач от НБА

  • 6 дек 2025 | 20:58
  • 2402
  • 1
Рилски спортист надигра Академик Бултекс 99 в Пловдив

Рилски спортист надигра Академик Бултекс 99 в Пловдив

  • 6 дек 2025 | 19:58
  • 4990
  • 2
Ботев Враца не прости и на Левски

Ботев Враца не прости и на Левски

  • 6 дек 2025 | 19:50
  • 10534
  • 3
Монтана с драматична победа над Рилски спортист след продължение

Монтана с драматична победа над Рилски спортист след продължение

  • 6 дек 2025 | 19:41
  • 684
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 890
  • 2
Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

  • 7 дек 2025 | 07:45
  • 7331
  • 37
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

  • 7 дек 2025 | 07:30
  • 12370
  • 7
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 679
  • 0
Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 6487
  • 1