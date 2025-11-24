Чонси Билъпс се явява днес пред съда в Бруклин

Старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс ще се яви днес пред Федералния съд в Бруклин за началото на мащабното наказателно дело, обвиняващо го в заговор с мафията за манипулиране на незаконни покер игри, съобщава агенция Ройтерс.

Предявяването на обвинението ще се състои по време на изслушване за всички 31 обвиняеми по делото. Прокурорите твърдят, че обвиняемите са организирали сложна схема, използваща звездната сила на професионални спортисти, за да примамват жертвите на игри с карти, а след това да ги мамят с помощта на високотехнологично оборудване.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Билъпс е обвинен в измама и заговор за пране на пари. Бившият баскетболист на Детройт Пистънс и член на "Залата на славата" на Националната баскетболна асоциация вече отрече чрез адвокатите си да е извършил нарушения. Сред обвиняемите по делото е и бившият гард и настоящ помощник-треньор на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс, както и членове на мафиотската фамилия Коза Ностра в Ню Йорк. До момента всички обвиняеми са пледирали, че са невинни.

Делото е свързано с наказателно разследване за предполагаемо манипулиране на залози от професионални спортисти, което съвпада с бума на легалните спортни залози в САЩ през последните години. Обвиненията срещу Билъпс бяха разкрити през октомври, заедно със свързано дело, в което Джоунс и гардът на Маями Хийт Тери Розиър са обвинени в използване на вътрешна информация за манипулиране на залози на мачове от НБА между 2022 и 2024 година. Джоунс и Розиър също пледираха невинни.

Шокиращи детайли за схемата за уреждане на покер срещи с участието на Чонси Билъпс

В случая с покера прокурорите твърдят, че Билъпс и други професионални спортисти са примамвали жертви в игри срещу измамници, които са използвали рентгенови маси за карти и чрез специални машини са знаели предварително картите в ръцете на жертвите.

Според прокуратурата в Ню Йорк схемата датира от 2019 година и е измамила жертвите с най-малко седем милиона долара. Прокуратурата твърди още, че членовете на заговора са използвали насилие и изнудване, за да съберат дългове, натрупани от жертвите.

49-годишният Билъпс е в петата си година като старши треньор на Портланд, но в момента е наказан и не изпълнява функциите си. По време на състезателната си кариера той игра за седем отбора и спечели титлата с Детройт през 2004 година. Тогава той бе обявен и за "Най-полезен играч във Финалите".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages