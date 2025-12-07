Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Впечатляващо! Син повтори постижението на баща си и влезе в историята

Впечатляващо! Син повтори постижението на баща си и влезе в историята

  • 7 дек 2025 | 15:38
  • 690
  • 0
Впечатляващо! Син повтори постижението на баща си и влезе в историята

Играч на Бурсаспор записа името си в историята на турския баскетбол по интересен и необичаен начин. 28-годишният американски гард Брендън Чилдрес направи трипъл-дабъл (24 точки, 11 борби, 11 асистенции) при победата на Бурсаспор с 91:87 след продължение срещу Галатасарай в среща от турската СуперЛиг. Така той повтори постижението на баща си Рандолф. Това пък ознаменува първия в историята на турското първенство случай, при който баща и син постигат трипъл-дабъл в местния шампионат.

Още по-интересното е, че Рандолф Чилдрес става първият играч с трипъл-дабъл в историята на турското първенство. През сезон 1998/99 той постига 24 точки, 14 борби и 11 откраднати топки с екипа на Комбасан Коня.

Общо 18 играчи са правили трипъл-дабъл в турското първенство. Първият и последният за момента са баща и син.

Снимка: ФИБА

