Впечатляващо! Син повтори постижението на баща си и влезе в историята

Играч на Бурсаспор записа името си в историята на турския баскетбол по интересен и необичаен начин. 28-годишният американски гард Брендън Чилдрес направи трипъл-дабъл (24 точки, 11 борби, 11 асистенции) при победата на Бурсаспор с 91:87 след продължение срещу Галатасарай в среща от турската СуперЛиг. Така той повтори постижението на баща си Рандолф. Това пък ознаменува първия в историята на турското първенство случай, при който баща и син постигат трипъл-дабъл в местния шампионат.

😉 Babayla zor yarışırlar!



🏎 Brandon Childress direksiyona geçti, triple-double’la galibiyeti getirdi! pic.twitter.com/Err7usFmjG — Bursaspor Basketbol (@BsBasketbol) December 6, 2025

Още по-интересното е, че Рандолф Чилдрес става първият играч с трипъл-дабъл в историята на турското първенство. През сезон 1998/99 той постига 24 точки, 14 борби и 11 откраднати топки с екипа на Комбасан Коня.

Общо 18 играчи са правили трипъл-дабъл в турското първенство. Първият и последният за момента са баща и син.

Снимка: ФИБА