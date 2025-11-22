Каляри отново остана без победа в зрелищен мач с Дженоа

Отборите на Каляри и Дженоа завършиха наравно 3:3 в зрелищен двубой на “Сарденя Арена” от 12-ия кръг на Серия А. След третото поредно реми между двата тима домакините удължиха негативната си поредица до осем мача без успех, докато гостите са непобедени в последните си три срещи.

Още през първото полувреме и двата отбора отбелязаха по два гола. Първият от тях дойде в 18-ата минута, когато Витиня се пребори с Габриеле Дзапа след пас на Лоренцо Коломбо и даде аванс на Дженоа. В 33-тата минута обаче Дженаро Борели успя да възстанови равенството с удар с глава след центриране на Марко Палестра. В 41-вата минута Лео Йостигор върна преднината на “грифоните” с изстрел в движение след асистенция на Мортен Торсби. Само две минути по-късно сардинци отново изравниха чрез шут на Себастиано Еспозито след подаване на Алесандро Дейола. Те дори съумяха да стигнат до пълен обрат в 60-ата минута, когато Борели отново беше точен с глава, засичайки центриране на Дзапа. Генуезци обаче избегнаха поражението в 83-тата минута, когато Аарон Мартин изрита топката от 47 метра разстояние спрямо вратата, но никой не успя да играе с нея и така тя влезе в мрежата на Елия Каприле за крайното 3:3.

Така Каляри остава на 14-ото място в класирането с актив от 11 точки, докато Дженоа продължава да е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 8 пункта.

Снимки: Gettyimages