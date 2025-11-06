Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Официално: Де Роси е новият треньор на Дженоа

Официално: Де Роси е новият треньор на Дженоа

  • 6 ное 2025 | 14:37
  • 369
  • 0
Официално: Де Роси е новият треньор на Дженоа

Даниеле Де Роси официално е новият треньор на Дженоа. Договорът му е до лятото на 2026 година, като автоматично ще бъде удължен с още една година, ако отборът се спаси от изпадане и остане в елита. Според италианските медии легендата на Рома ще получи 800 000 евро до края на сезона.

42-годишният Де Роси заменя на пост Патрик Виейра, който бе уволнен след загубата от Кремонезе. Тогава Дженоа бе на последно място в класирането, но в последния кръг отборът постигна първата си победа от началото на сезона, след като надигра с 2:1 Сасуоло. Така Дженоа се отлепи от дъното.

За Де Роси това ще бъде едва трети отбор в треньорската му кариера след СПАЛ и Рома, откъдето беше освободен през миналия септември.

Този следобед той за първи път ще води тренировка на “грифоните”. Утре ще бъде и първата му пресконференция в новата му роля.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

  • 6 ное 2025 | 15:06
  • 209
  • 0
Замбия замени Аврам Грант с асистента му

Замбия замени Аврам Грант с асистента му

  • 6 ное 2025 | 14:54
  • 286
  • 0
Венгер: Виртц разруши халфовата линия на Ливърпул

Венгер: Виртц разруши халфовата линия на Ливърпул

  • 6 ное 2025 | 14:17
  • 1667
  • 0
Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

  • 6 ное 2025 | 14:10
  • 291
  • 0
Реал Мадрид се отказва от Геи, Ливърпул и Байерн остават в битката

Реал Мадрид се отказва от Геи, Ливърпул и Байерн остават в битката

  • 6 ное 2025 | 14:00
  • 5074
  • 1
Почетино призна, че Премиър лийг му липсва и иска да се завърне

Почетино призна, че Премиър лийг му липсва и иска да се завърне

  • 6 ное 2025 | 13:29
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 729
  • 0
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 11753
  • 84
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 10576
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 19448
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 10424
  • 0
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 10857
  • 7