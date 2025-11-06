Официално: Де Роси е новият треньор на Дженоа

Даниеле Де Роси официално е новият треньор на Дженоа. Договорът му е до лятото на 2026 година, като автоматично ще бъде удължен с още една година, ако отборът се спаси от изпадане и остане в елита. Според италианските медии легендата на Рома ще получи 800 000 евро до края на сезона.

42-годишният Де Роси заменя на пост Патрик Виейра, който бе уволнен след загубата от Кремонезе. Тогава Дженоа бе на последно място в класирането, но в последния кръг отборът постигна първата си победа от началото на сезона, след като надигра с 2:1 Сасуоло. Така Дженоа се отлепи от дъното.

За Де Роси това ще бъде едва трети отбор в треньорската му кариера след СПАЛ и Рома, откъдето беше освободен през миналия септември.

Този следобед той за първи път ще води тренировка на “грифоните”. Утре ще бъде и първата му пресконференция в новата му роля.

📝 Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.



La presentazione ai media con Diego… pic.twitter.com/eZ5qgagE1P — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2025