След 10-годишно чакане: Каляри ще получи нов и модерен стадион

  • 13 ное 2025 | 19:33
След 10-годишно чакане Каляри най-после получи окончателно разрешително за изграждането на нов и модерен стадион, на който клубът да играе своите мачове. Това потвърди градският кмет Масимо Дзеда в свое изявление.

Бъдещото съоръжение ще носи името на клубната легенда Джиджи Рива, като капацитетът му ще бъде за 25 хиляди зрители с възможност за увеличение с още 5 хиляди места. На него ще се провеждат не само футболни мачове, но също така концерти и други събития. Целта е то да бъде завършено навреме за домакинството на Евро 2032. Новият стадион, в който ще бъдат инвестирани поне 230 млн. евро, ще бъде построен на мястото на остарелия „Сант’Елия“. Въпросното съоръжение беше окончателно изоставено през 2017 година, като оттогава насам Каляри провежда своите домакинства на „Унипол Домус“, който беше издигнат върху паркинг в близост до предишния клубен стадион.

