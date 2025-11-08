Комо не успя да надвие Каляри, но и се измъкна от загуба

Отборите на Комо и Каляри завършиха наравно 0:0 на “Джузепе Синигалия” в срещата помежду им от 11-ия кръг на Серия "А". Така “бианкоадзурите” записаха девети пореден мач без загуба във всички турнири, докато техният съперник не е спечелил нито един от последните си шест двубоя.

Домакините бяха по-дейният тим през целия мач, като владееха три пъти повече топката от своя опонент и отправиха доста повече увари, но така и не стигнаха до победно попадение. От друга страна, сардинци единствени пратиха топката в противниковата мрежа чрез автогол на Алекс Вале в 19-ата минута. Последва обаче преглед с ВАР, който показа, че в зародиша на атаката Марко Палестра е фаулирал именно испанския защитник, заради което голът беше отменен.

Така Комо заема шестото място в класирането с актив от 18 точки, а Каляри е на 14-ата позиция със своите 10 пункта.

