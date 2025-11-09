Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Дженоа и Фиорентина направиха шоу, но не се победиха в дебюта на Де Роси и Ваноли

Дженоа и Фиорентина направиха шоу, но не се победиха в дебюта на Де Роси и Ваноли

  • 9 ное 2025 | 18:45
  • 303
  • 0
Дженоа и Фиорентина направиха шоу, но не се победиха в дебюта на Де Роси и Ваноли

Отборите на Дженоа и Фиорентина завършиха наравно 2:2 на „Луиджи Ферарис“ в зрелищен двубой от 11-ия кръг на Серия "А". Любопитното е, че мачът беше дебют за треньорите на двата тима – Даниеле Де Роси, който е начело на „грифоните“, и Паоло Ваноли, който води „виолетовите“. Наставникът на домакините обаче не беше на тяхната пейка поради наказание.

Първи до гол стигна Дженоа в 15-ата минута, когато Лео Йостигор беше точен с глава след центриране на Аарон Мартин от пряк свободен удар. Само пет минути по-късно обаче Алберт Гудмундсон възстанови равенството с прекрасно изпълнение на дузпа, която беше отсъдена за игра с ръка на Лоренцо Коломбо. В 50-ата минута нападателят на генуезци отново беше грешник, тъй като Давид Де Хеа спаси неговата дузпа, която беше вследствие на още една игра с ръка – този път на Лука Раниери. Така в 57-ата минута „Ла Виола“ осъществи пълен обрат, след като Роберто Пиколи отбеляза първото си попадение за тима в италианския елит. Само три минути по-късно Коломбо все пак успя да се реваншира, като се възползва от суматоха в наказателното поле и се разписа за крайното 2:2.

Така двата тима останаха в зоната на изпадащите на Серия "А". Дженоа е на 18-ото място със своите 7 точки, а Фиорентина е на дъното с 4 пункта, след като все още няма победа в първенството през този сезон.

