  • 9 ное 2025 | 22:27
Де Роси получи целувки от Джеко и призна: Струваше си да пропусна Бока - Ривър

Наставникът на Дженоа Даниеле Де Роси беше приятно изненадан от нападателя на Фиорентина Един Джеко след днешното реми 2:2 между двата тима. Опитният нападател прекъсна началото на пресконференцията на легендарния халф, за да нацелува по бузата някогашния си съотборник в Рома, който пък сподели, че е очаквал гол на босненеца в мача.

Макар и да не беше на пейката на Дженоа за дебюта си начело на тима поради наказание, Де Роси призна, че си е струвало да пропусне днешния сблъсък на друг негов бивш отбор – Бока Хуниорс, срещу големия му съперник Ривър Плейт. „Струваше си да не посетя мача. Днес усетих по-голяма тръпка, отколкото ако се бях завърнал в Буенос Айрес. Вероятно щях да съм в ложата на Леандро Паредес или някъде другаде, но сега отново върша работата, която обичам“, заяви той, след което похвали своя тим за представянето срещу Фиорентина.

„Много съм доволен от отношението. Това са невероятни момчета, а същността на един човек идва от неговото сърце. В подобни ситуации се нуждаеш именно от твоето сърце. Също така трябва да се трудим усърдно. Опитахме се да спечелим, така че съм доволен. Необходимо е да започнем с нагласата никога да не се предаваме. Не бива да се подценява този тип кураж или желание. Играчите ми се справиха добре, като останаха в мача, въпреки че ми се иска да бяхме вкарали още един гол. Мисля, че можем да играем много по-добре от това и да започнем отначало. Според мен трябва да работим доста върху детайлите. Футболистите трябва да разберат какво искам да виждам. Щеше да е глупаво още днес да искам от тях доста сложни неща. Фиорентина са силни, но ние изиграхме солиден мач“, добави Де Роси.

Снимки: Gettyimages

