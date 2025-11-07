Де Роси на представянето си: Съдбата ме доведе тук

Новият треньор на Дженоа Даниеле Де Роси беше представен като наставник на отбора пред италианските журналисти. Той призна, че напоследък е отклонил редица предложения, а също така разкри защо е избрал да поеме именно “грифоните”.

“Съдбата ме доведе тук. Понякога има възможности, които не можеш да изпуснеш. Имах контакти и с други отбори през последните няколко седмици. Месеци наред откловявах оферти. През януари бях потърсен и от Рома. Имах и други разговори, но нищо не се получи. Сега съм в Дженоа, който е един чудесен отбор. За мен е привилегия да бъда тук. Аз не лъжа, за мен е чест, като съм развълнуван и надъхан. Вярвам, че това е роля, с която трябва да се отнасям с чест и уважение. Трябва да си наясно къде се намираш и да приемеш ДНК-то на клуба, а Дженоа има такова в изобилие. Ще адаптирам идеите ми към материала, с който разполагаме тук.

Доволен съм от тима, но не и от времето, с което разполагам до първия ми мач. Бързам да спечеля точки. Ако има един отбор, който ми се искаше да избегна в дебюта ми, то това е точно Фиорентина. Те имат умели играчи, макар и да не се намират в позитивен период. Ни ние също сме силни. Стадионът ще бъде пълен, а момчетата са в чудесна форма. Това ще бъде Дженоа, който ще ни даде надежда за бъдещето. Трудно ми е да говоря за уволнението на Патрик Виейра, защото това би означавало да оценявам работата на един от моите колеги. Но ако беше постигнал добри резултати, аз все още щях да си седя на дивана.

📸 First day at the office 🔴🔵 pic.twitter.com/Ol5CKY45Xo — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2025

Най-голямата грешка, която можем да допуснем, е да дадем стотина нови инструкции за три дни в опит да разрешим най-големите проблеми. Но поглеждайки назад към мачовете, няма нито един тим, който да е размазал Дженоа. Също така мисля, че тимът страда от статичните положения. Защо избрах точно този отбор? Най-вече заради директорите. След моя опит в СПАЛ великият Адриано Галиани каза на нас, студентите в “Коверчано”, че не бива да избираме даден тим заради неговите фенове, а заради ръководителите му. Тук имам директори, с които се разбирам добре. Веднага усетих тази близост и почувствах, че можем да започнем отношения, които се основават на взаимно уважение”, коментира Де Роси на специалната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages