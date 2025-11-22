Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шотландия е все по-близо до място в календара на WRC

Шотландия е все по-близо до място в календара на WRC

  • 22 ное 2025 | 14:19
  • 216
  • 0

Моторспорт Великобритания от известно време води преговори с промоутъра на Световния рали шампионат за връщане на състезание на територията на Обединеното кралство в календара на WRC. И вече има реален шанс Шотландия да приеме кръг от WRC още догодина.

Сега градският съвет на Aberdeen направи важна стъпка напред в процеса. Местната власт одобри споразумение, което ѝ позволява да работи съвместно с Motorsport UK, проправяйки пътя за официална кандидатура за домакинство на ралито в Aberdeen и околностите.

Себастиен Ожие има сериозни притеснения преди финала на WRC сезона
Себастиен Ожие има сериозни притеснения преди финала на WRC сезона

„Ще е много вълнуващо да доведем Световния рали шампионат в региона. Тук и по света има много фенове на рали спорта, така че това би било популярно събитие“, заяви съпредседателят на съвета Йън Юил.

Целта е да се осигури споразумение с WRC за сезоните от 2027 до 2029 г., като се очаква етапите да преминават през териториите на Абърдийн и областта, както и в Мари.

Елфин Еванс: Оттеглянето на Ойт Танак е огромна загуба за WRC
Елфин Еванс: Оттеглянето на Ойт Танак е огромна загуба за WRC

За да бъде подадена кандидатурата, е необходимо местните съветите в Абърдийн и Мари, както и шотландското правителство, също да одобрят съвместен меморандум за разбирателство. Партньорите ще трябва да се споразумеят за финансирането и нивото на подкрепа за събитието, като разходите ще бъдат разпределени между трите общински съвета.

Регионът на Абърдийн вече има рали наследство, тъй като от няколко години е домакин на рали "Грампиън Форест". За потенциалния кръг от WRC център на събитието ще бъде "P&J Live" – закритата арена, разположена в покрайнините на града.

Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ
Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

"P&J Live" разполага с капацитет от 15 000 души. Фен зоната, сервизният парк, пресцентърът и тв центърът и щабът на ралито ще бъдат разположени изцяло в залата.

За последно Обединеното кралство беше домакин на кръг от Световния рали шампионат през 2019 година, като между 2000 и 2019 британският кръг се провеждаше в Уелс.

Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?
Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?

Последният път, когато в Шотландия се проведе цял ден с етапи от WRC, беше по време на RAC Rally през 1992 година.

От Дачия отричат за участие в WRC
От Дачия отричат за участие в WRC
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Стюардите пощадиха Карлос Сайнц, испанецът запазва третото място на старта

Стюардите пощадиха Карлос Сайнц, испанецът запазва третото място на старта

  • 22 ное 2025 | 09:01
  • 1676
  • 0
Без наказания за пилотите на Мерцедес след квалификацията в Лас Вегас

Без наказания за пилотите на Мерцедес след квалификацията в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 08:52
  • 763
  • 1
Люис Хамилтън записа най-слабата квалификация в своята кариера във Формула 1

Люис Хамилтън записа най-слабата квалификация в своята кариера във Формула 1

  • 22 ное 2025 | 08:23
  • 4022
  • 5
Пиастри: Имам добра кола, надявам се на силно състезание

Пиастри: Имам добра кола, надявам се на силно състезание

  • 22 ное 2025 | 08:10
  • 878
  • 0
Сайнц: Направихме промени по колата, които ми помогнаха на мокрото

Сайнц: Направихме промени по колата, които ми помогнаха на мокрото

  • 22 ное 2025 | 07:55
  • 531
  • 0
Верстапен: Все едно карахме на лед

Верстапен: Все едно карахме на лед

  • 22 ное 2025 | 07:46
  • 2248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Локомотив (София), защитник откри

Черно море 0:1 Локомотив (София), защитник откри

  • 22 ное 2025 | 15:02
  • 7352
  • 9
Втора лига на живо: гол за "акулите", Дунав води на Миньоро

Втора лига на живо: гол за "акулите", Дунав води на Миньоро

  • 22 ное 2025 | 14:45
  • 4244
  • 2
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 21559
  • 175
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 17796
  • 4
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 10993
  • 68
Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

  • 22 ное 2025 | 13:44
  • 1276
  • 1