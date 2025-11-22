Шотландия е все по-близо до място в календара на WRC

Моторспорт Великобритания от известно време води преговори с промоутъра на Световния рали шампионат за връщане на състезание на територията на Обединеното кралство в календара на WRC. И вече има реален шанс Шотландия да приеме кръг от WRC още догодина.

Сега градският съвет на Aberdeen направи важна стъпка напред в процеса. Местната власт одобри споразумение, което ѝ позволява да работи съвместно с Motorsport UK, проправяйки пътя за официална кандидатура за домакинство на ралито в Aberdeen и околностите.

#OnThisDay 30 years ago, Colin McRae/Derek Ringer claimed the drivers' title on their home event 🤩#WRC pic.twitter.com/Cp6x0nIUnV — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 22, 2025

„Ще е много вълнуващо да доведем Световния рали шампионат в региона. Тук и по света има много фенове на рали спорта, така че това би било популярно събитие“, заяви съпредседателят на съвета Йън Юил.

Целта е да се осигури споразумение с WRC за сезоните от 2027 до 2029 г., като се очаква етапите да преминават през териториите на Абърдийн и областта, както и в Мари.

За да бъде подадена кандидатурата, е необходимо местните съветите в Абърдийн и Мари, както и шотландското правителство, също да одобрят съвместен меморандум за разбирателство. Партньорите ще трябва да се споразумеят за финансирането и нивото на подкрепа за събитието, като разходите ще бъдат разпределени между трите общински съвета.

Регионът на Абърдийн вече има рали наследство, тъй като от няколко години е домакин на рали "Грампиън Форест". За потенциалния кръг от WRC център на събитието ще бъде "P&J Live" – закритата арена, разположена в покрайнините на града.

"P&J Live" разполага с капацитет от 15 000 души. Фен зоната, сервизният парк, пресцентърът и тв центърът и щабът на ралито ще бъдат разположени изцяло в залата.

За последно Обединеното кралство беше домакин на кръг от Световния рали шампионат през 2019 година, като между 2000 и 2019 британският кръг се провеждаше в Уелс.

Последният път, когато в Шотландия се проведе цял ден с етапи от WRC, беше по време на RAC Rally през 1992 година.

