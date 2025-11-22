Себастиен Ожие има сериозни притеснения преди финала на WRC сезона

Само един кръг преди края на сезона, Себастиен Ожие е повече от сериозен претендент в битката за световната титла. Френската звезда на Тойота пропусна три ралита тази година, но въпреки това изостава само на три точки от своя съотборник и лидер в шампионата Елфин Еванс.

Ожие демонстрира впечатляваща форма през целия сезон. Единствената му грешка дойде по време на рали „Централна Европа“, където излетя от пътя и катастрофира след спукване на гума.

#OnThisDay 30 years ago, Colin McRae/Derek Ringer claimed the drivers' title on their home event 🤩#WRC pic.twitter.com/Cp6x0nIUnV — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 22, 2025

Ожие: Перфектен резултат след труден уикенд

В останалите състезания Ожие записа общо шест победи и девет подиума. В предишния кръг в Япония Еванс се опита да го победи, но осемкратният световен шампион си осигури успеха с преднина от 11,6 секунди. Това позволи на Ожие да се доближи максимално до съотборника си точно преди финалния кръг от календара.

„Очевидно не за първи път се борим толкова интензивно. Рали, в което разликата почти винаги остава под 10 секунди, показва колко е напрегнато“, заяви Ожие.

„Това е добре за нашия шампионат, добре е за надеждите ни за последното състезание. Сега да се надяваме, че то ще отговори на стандартите. Трябва да имаме хубава битка“, продължи той.

Ожие визира факта, че финалното рали за сезона в Саудитска Арабия дебютира в календара на WRC. Подготвителното рали събра доста критики, като сега се съобщава, че отсечките са били подготвяни до последния момент. Включването на ралито в календара на WRC също предизвика полемика заради ситуацията с човешките права в страната.

Тестовият пилот на Тойота Юхо Ханинен посети етапите около Джеда по-рано тази година, когато в Саудитска Арабия се проведе кръг от рали шампионата на Близкия изток. Това събитие послужи като генерална репетиция за кръга от WRC.

Не всичко обаче премина гладко, като някои отсечки трябваше да бъдат отменени. Имаше и опасен момент, когато един от състезателите, след завъртане, измина голямо разстояние в грешна посока по трасето.

Изглежда сигурно, че етапите в Саудитска Арабия няма да предложат леко изживяване на звездите от WRC.

„Мисля, че ни очакват много изненади и се надявам да не са твърде много, защото смятам, че заслужаваме условия за хубава битка. Надявам се да можем да се състезаваме честно, без твърде много проблеми. И това е единственото ми желание в момента“, завърши Ожие.

Снимки: Gettyimages