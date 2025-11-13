Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

Световният шампион за 2019 година в WRC Ойт Танак хвърли голямата бомба след финала на рали „Япония“, след като заяви, че след края на сезона напуска Световния рали шампионат. Рали „Саудитска Арабия“ ще е последният старт на естонеца, който обаче не изключи възможността да се върне в WRC.

Шефът на тима на Тойота в WRC Яри-Мати Латвала пък потвърди слуховете, че Танак е влязъл в контакт с отбора, с който спечели титлата, но от това не е излязло нищо.

„Вярвам, че всеки пилот започва да се оглежда и да пита другите тимове за възможности, когато договорът му изтича – обясни Латвала. – Ойт се свърза с нас и попита каква е ситуацията, но ние вече бяхме взели решение за състава ни за догодина.“

Латвала говори пред естонското издание Delfi, като трябва да добавим, че в Хюндай бяха повече от готови да предложат нов договор на Танак, който обаче явно е търсил по-добър автомобил.

В понеделник Тойота обяви пилотите си за догодина, като единствената промяна е, че Оливър Солберг заема мястото на Кале Рованпера. Елфин Еванс, Такамото Кацута и Сами Паяри ще карат с пълна програма, както и Солберг, а Ожие отново ще участва „поне в половината ралита“.

Според Латвала, в Тойота са били готови с избора си на пилоти доста по-рано преди с тях да се свърже Танак.

„Вече бяхме решили, че Оливър ще заеме мястото на Кале Рованпера. В момента, в който стана ясно, че Кале си тръгва, ние веднага заложихме на Оливър“, потвърди Латвала, като най-вероятно това е станало още през лятото.

От Тойота вече потвърдиха, че целта пред Солберг е била титлата в WRC2, която той постигна с 5 победи в 7 старта и получи шанс за кара Ярис Rally1 в рали „Естония“, където той спечели победата в генералното класиране. Предполага се, че точно тази победа му е гарантирала мястото в тима за догодина.

