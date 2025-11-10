Елфин Еванс: Оттеглянето на Ойт Танак е огромна загуба за WRC

Пилотите на Тойота Елфин Еванс и Себастиен Ожие коментираха новината, че Ойт Танак ще напусне Световния рали шампионат в края на 2025 г.

Решението на Ойт Танак да се оттегли от активна състезателна дейност ще бъде „огромна загуба“ за Световния рали шампионат (WRC), смята настоящият лидер в класирането и негов бивш съотборник Елфин Еванс.

Танак обяви плановете си да напусне Хюндай в края на годината и да си вземе почивка от WRC само часове след като завърши четвърти в рали "Япония" вчера.

Световният шампион за 2019 г. посочи като причина желанието си да прекарва повече време със семейството си, но подчерта, че това „не е окончателно сбогуване“ и няма да прекъсне напълно връзките си с рали спорта.

Новината изненада много от колегите на Танак, а Еванс, който беше негов съотборник в M-Спорт Форд, заяви, че разбира решението на естонеца, но смята, че шампионатът ще пострада от неговото отсъствие.

„Мисля, че това ще бъде огромна загуба за шампионата“, каза Еванс пред motorsport.com малко, след като беше обявен като част от състава на Тойота за WRC за 2026 г.

„Той е доста колоритен характер, което според мен е важно във всеки спорт. Той е огромен талант и бърз пилот, така че ще бъде голяма загуба за всички.“

„Ще ни липсва в сервизния парк, но той трябва да направи това, което смята за правилно. Може би не е лош момент да направи крачка назад. В момента шампионатът е много интензивен и натоварен, а е трудно, когато имаш деца у дома.“

„Напълно разбирам и уважавам решението му. Кой знае, ако нещата се развият в бъдеще, може да го видим отново“, добави уелсецът.

Съперникът на Еванс за титлата, Себастиен Ожие, също е натъжен от новината, че Танак напуска WRC в края на годината, но не е напълно изненадан от решението на пилота на Hyundai.

Осемкратният световен шампион също реши да намали участията си в WRC след последния си пълен сезон през 2021 г., за да прекарва повече време със семейството си. През следващата година Ожие отново ще кара с частична програма за Тойота.

„Беше очевидно, че той не беше щастлив в средата, в която се намираше напоследък - каза Ожие пред motorsport. com - В този смисъл това можеше да се случи, но очевидно новината не ме радва, защото той може би беше пилотът, с когото имах най-интензивните битки през последните години.“

„Винаги съм се наслаждавал на битките с него и колкото и трудно да беше да го победя, ние извличахме най-доброто един от друг. Мисля, че за спорта и за феновете нашите сблъсъци бяха вълнуващи.“

„Не знам какъв е истинският му план в дългосрочен план, както не знам и какъв е моят. Просто се надявам, че все още ще имаме възможности да водим добри битки заедно“, завърши французинът.

Снимки: Sportal.bg