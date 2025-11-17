Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?

Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?

  • 17 ное 2025 | 14:04
  • 224
  • 0

Хюндай планира да върне ветерана Дани Сордо в Световния рали шампионат през 2026 година, като испанецът ще замести Ойт Танак. Информацията е на италианското списание TuttoRally.

Очаква се обаче, че Сордо ще кара с ограничена програма, тъй като испанецът вече на няколко пъти заяви, че не иска да се подлага на натоварването да кара всички 14 ралита в календара на WRC. Предполага се, че Сордо ще получи програма от 5 ралита или малко повече и сред сигурните му участия ще са рали “Сардиния”, където той има две победи, както и рали “Канарски острови”, но пък Дани няма да кара в рали “Монте Карло” през януари. Другите възможни участия на Сордо ще са в Португалия, Хърватия и Япония.

Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ
Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

Тази година Дани Сордо спечели националната рали титла в Португалия и на практика записа единствените успехи за Хюндай в Rally2 категорията.

Тази спекулация се допълва от слуха, че другият, който ще кара третата кола на Хюндай ще е Есапека Лапи, за когото се спряга програма на снега в Швеция, както и “Монте Карло” и бързите макадамови състезания.

Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC
Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

Ако в Хюндай се спрат на този вариант, то това сериозно ще ограничи шансовете на млади и перспективни пилоти като Николай Грязин, който е сред кандидатите, да дебютират с Rally1 автомобил през следващия сезон в WRC.

От Дачия отричат за участие в WRC
От Дачия отричат за участие в WRC
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Крайно класиране в MotoGP за сезон 2025

Крайно класиране в MotoGP за сезон 2025

  • 16 ное 2025 | 21:13
  • 1934
  • 0
Бедзеки получава мотора, с който спечели финала на сезона

Бедзеки получава мотора, с който спечели финала на сезона

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 1308
  • 1
Хорхе Мартин: Уморен съм, липсва ми сила, връщам се с №89

Хорхе Мартин: Уморен съм, липсва ми сила, връщам се с №89

  • 16 ное 2025 | 20:09
  • 1249
  • 0
Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

  • 16 ное 2025 | 19:32
  • 4555
  • 3
Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1

Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1

  • 16 ное 2025 | 18:37
  • 4206
  • 0
От Дачия отричат за участие в WRC

От Дачия отричат за участие в WRC

  • 16 ное 2025 | 18:08
  • 3726
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 3024
  • 8
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 9643
  • 8
ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 24166
  • 40
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 20446
  • 64
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 6968
  • 20
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 11912
  • 1