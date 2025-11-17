Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?

Хюндай планира да върне ветерана Дани Сордо в Световния рали шампионат през 2026 година, като испанецът ще замести Ойт Танак. Информацията е на италианското списание TuttoRally.

Очаква се обаче, че Сордо ще кара с ограничена програма, тъй като испанецът вече на няколко пъти заяви, че не иска да се подлага на натоварването да кара всички 14 ралита в календара на WRC. Предполага се, че Сордо ще получи програма от 5 ралита или малко повече и сред сигурните му участия ще са рали “Сардиния”, където той има две победи, както и рали “Канарски острови”, но пък Дани няма да кара в рали “Монте Карло” през януари. Другите възможни участия на Сордо ще са в Португалия, Хърватия и Япония.

The final round. The title decider. It all comes down to this.



WRC Rally Saudi Arabia, 25-29 Nov 🏆#WRC | #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/0SNFrDpK5H — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 17, 2025

Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

Тази година Дани Сордо спечели националната рали титла в Португалия и на практика записа единствените успехи за Хюндай в Rally2 категорията.

Тази спекулация се допълва от слуха, че другият, който ще кара третата кола на Хюндай ще е Есапека Лапи, за когото се спряга програма на снега в Швеция, както и “Монте Карло” и бързите макадамови състезания.

Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

Ако в Хюндай се спрат на този вариант, то това сериозно ще ограничи шансовете на млади и перспективни пилоти като Николай Грязин, който е сред кандидатите, да дебютират с Rally1 автомобил през следващия сезон в WRC.

От Дачия отричат за участие в WRC

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages