Антонели посочи своя любим момент от дебютния му сезон във Формула 1

Андреа Кими Антонели посочи кой е е неговият любим момент е дебютния му сезон във Формула 1, който включваше някои впечатляващи моменти, но и доста неточности от страна на младия италианец.

Пилотът на Мерцедес направи страхотно първо състезание под дъжда в Мелбърн, в което завърши четвърти, след което последваха още няколко силни надпревари преди керванът да се завърне в Европа. На територията на Стария континент Антонели срещна много трудности и взе само три точки в деветте уикенда преди да си възвърне формата от началото на сезона след края на европейските стартове.

Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

Италианецът завърши сезона на седмото място в крайното класиране с общо 150 точки и три качвания на подиума в основните състезания. Отделно той спечели полпозишъна за спринта в Маями и завърши втори в спринтовата дистанция в Бразилия. Но кой беше любимият момент на Антонели от неговия дебютен сезон? Отговорът на този въпроса даде самият той в интервю за официалния сайт на Формула 1.

„Очевидно беше сезон на възходи и падения, но аз имах много силна втора половина на шампионата. Определено имам много позитиви, които извлякох, въпреки трудните моменти. Аз бих казал, че научих много и израснах много като човек, помъдрях.



„Трудно е да определя един любим момент, бих казал, че цялото приключение беше любимата ми част. Въпреки трудните моменти, които не бяха много приятни, аз смятам, че израснах много като човек. Ако трябва да избера един момент, бих казал, че първото състезание в Мелбърн беше много специално, защото това беше моят дебют. След това са полпозишънът за спринта в Маями и подиумите в Канада, Бразилия и Лас Вегас. Имаше много хубаво моменти, но цялото приключение беше невероятно и то ми помогна да израсна много като пилот и човек“, каза Антонели.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages