  1. Sportal.bg
  2. ФК Сараево
  ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

  • 22 ное 2025 | 21:07
Мартин Паскалев остана на пейката и не се появи в игра в седми пореден мач на ФК Сараево. Отборът на бившия защитник на Локомотив (Пловдив) допусна загуба с 1:2 при визитата си на Рудар (Приедор) и пропусна отлична възможност да измести големия си съперник Железничар от третото място в първенството на Босна и Херцеговина.

ФК Сараево беше в серия от 4 поредни победи във всички турнири и сякаш слабите резултати от началото на сезона останаха в миналото, но днешното поражение дойде като леден душ за феновете на тима. До 70-ата минута всичко вървеше по план и гостите водеха с 1:0 след попадение на Франсис Киеремех, но Рудар осъществи обрат с голове на Недим Керанович и Тарик Рамич, като по този начин се изкачи на осмата позиция в подреждането и напусна зоната на изпадащите.

Загубата е първа за ФК Сараево под ръководството на Марио Цвитанович. Отборът от "Кошево" игра без голямата си звезда Гиорги Гуляшвили, който е пред трансфер в хърватския гранд Динамо (Загреб).

В класирането води Зрински (Мостар) с 33 точки, следван от Борац (Баня Лука) с 28 и Железничар с 22. ФК Сараево е на 4-та позиция с 21 точки.

