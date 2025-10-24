Паскалев изгледа отстрани драматична победа на Сараево

ФК Сараево постигна едва четвърта победа от старта на сезона в първенството на Босна и Херцеговина. Успехът с 1:0 над Слога (Добой) дойде в последните минути с гол на резервата Нермин Муйкич. Българският защитник Мартин Паскалев още веднъж беше резерва и не се появи в игра.

Преди почивката домакините получиха дузпа, но Карло Бутич я пропусна. В края на първото полувреме Анес Кърджалич се контузи и вместо него влезе Муйкич, който се превърна в герой за отбора на Марио Цвитанович.

Победното попадение падна в 89-ата минута, когато Муйкич засече с глава центриране от корнер и прати топката в мрежата. Въпреки колебливото си представяне, Сараево няма загуба у дома и вече е с актив от 15 точки, като излезе на пето място в класирането.

Начело в подреждането е Борац (Баня Лука) с 25 точки, пред Зрински (Мостар) и Железничар с по с 21. Четвърти е Широки брег с 19.