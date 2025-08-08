Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ФК Сараево
  3. Адем Ляич стана съотборник на българин срещу рекордна заплата

Адем Ляич стана съотборник на българин срещу рекордна заплата

  • 8 авг 2025 | 02:47
  • 502
  • 0
Адем Ляич стана съотборник на българин срещу рекордна заплата

Бившият сръбски национал Адем Ляич официално подписа с ФК Сараево. Договорът на бившия футболист на Партизан, Фиорентина, Рома, Интер, Торино, Бешикташ, Фатих Карагюмрюк и Нови Пазар е за две години, а според медиите в Босна и Херцеговина, той ще получава заплата от 50 000 евро месечно, което е абсолютен рекорд в историята на местното първенство.

През миналия сезон Ляич носеше екипа на Нови Пазар от родния си град и помогна на тима да стигне до третото място в сръбската Суперлига и дебютно участие в евротурнирите.

След отпадането от във втория предварителен кръг на Лига на конференциите се заговори, че 33-годишният нападател може да подсили Партизан или Войводина, но вместо това той избра да премине във ФК Сараево, където ще е съотборник с бившия защитник на Локомотив (Пловдив) Мартин Паскалев.

“Не обичам да давам обещания, предпочитам да говоря с изявите си на терена. Искам да помогна на младите в отбора да се развият и да станат по-добри футболисти. Беше ми много трудно да се разделя с Нови Пазар. Имах нужда от ново предизвикателство. Не искам да коментирам дали съм имал оферти. Сега съм в Сараево и това е единственото, което е от значение”, заяви Ляич на официалното си представяне.

“Не съм следил редовно първенството на Босна и Херцеговина, но знам много за ФК Сараево. Наясно съм, че отборът отдавна не е ставал шампион. Това е голямата ми амбиция. Дали тази или следващата година, надявам се да постигнем голямата си цел”, каза още юношата на Партизан.

Преди това той се сбогува с Нови Пазар с емоционална публикация в социалните мрежи, завършила с думите: “Преди две години ви обещах Европа, а днес обещавам, че ще се върна и отново ще мечтаем заедно”.

Междувременно, ФК Сараево остана без треньор след изненадващата оставка на Зоран Зекич. Фаворит за негов наследник е Дарко Миланич, който за последно беше начело на Ал Уахда в ОАЕ.

Отборът от Кошево стартира сезона с големи амбиции, но отпадна от Университатя (Крайова) в Лига на конференциите, а в местния шампионат направи драматично 4:4 срещу Радник (Биелина).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

  • 8 авг 2025 | 00:45
  • 1344
  • 30
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 1072
  • 0
Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

  • 7 авг 2025 | 23:58
  • 9505
  • 0
ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

  • 7 авг 2025 | 23:50
  • 980
  • 0
Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

  • 7 авг 2025 | 23:45
  • 1153
  • 0
Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

  • 7 авг 2025 | 23:30
  • 14815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 145338
  • 928
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 78592
  • 135
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 11915
  • 25
Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

  • 7 авг 2025 | 23:36
  • 13313
  • 31
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 65817
  • 180
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 29305
  • 54