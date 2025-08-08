Адем Ляич стана съотборник на българин срещу рекордна заплата

Бившият сръбски национал Адем Ляич официално подписа с ФК Сараево. Договорът на бившия футболист на Партизан, Фиорентина, Рома, Интер, Торино, Бешикташ, Фатих Карагюмрюк и Нови Пазар е за две години, а според медиите в Босна и Херцеговина, той ще получава заплата от 50 000 евро месечно, което е абсолютен рекорд в историята на местното първенство.

През миналия сезон Ляич носеше екипа на Нови Пазар от родния си град и помогна на тима да стигне до третото място в сръбската Суперлига и дебютно участие в евротурнирите.

След отпадането от във втория предварителен кръг на Лига на конференциите се заговори, че 33-годишният нападател може да подсили Партизан или Войводина, но вместо това той избра да премине във ФК Сараево, където ще е съотборник с бившия защитник на Локомотив (Пловдив) Мартин Паскалев.

“Не обичам да давам обещания, предпочитам да говоря с изявите си на терена. Искам да помогна на младите в отбора да се развият и да станат по-добри футболисти. Беше ми много трудно да се разделя с Нови Пазар. Имах нужда от ново предизвикателство. Не искам да коментирам дали съм имал оферти. Сега съм в Сараево и това е единственото, което е от значение”, заяви Ляич на официалното си представяне.

“Не съм следил редовно първенството на Босна и Херцеговина, но знам много за ФК Сараево. Наясно съм, че отборът отдавна не е ставал шампион. Това е голямата ми амбиция. Дали тази или следващата година, надявам се да постигнем голямата си цел”, каза още юношата на Партизан.

Преди това той се сбогува с Нови Пазар с емоционална публикация в социалните мрежи, завършила с думите: “Преди две години ви обещах Европа, а днес обещавам, че ще се върна и отново ще мечтаем заедно”.

Междувременно, ФК Сараево остана без треньор след изненадващата оставка на Зоран Зекич. Фаворит за негов наследник е Дарко Миланич, който за последно беше начело на Ал Уахда в ОАЕ.

Отборът от Кошево стартира сезона с големи амбиции, но отпадна от Университатя (Крайова) в Лига на конференциите, а в местния шампионат направи драматично 4:4 срещу Радник (Биелина).