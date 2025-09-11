Популярни
Паскалев не игра при нов провал на Сараево

  • 11 сеп 2025 | 03:19
Бившият защитник на Локомотив (Пловдив) Мартин Паскалев остана на резервната скамейка при загубата на ФК Сараево с 0:2 от Зрински (Мостар) в отложен мач от 1-вия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Паскалев не взе участие и в двубоя срещу Приедор (1:0) в края на август.

Сараево започна по-добре, но груба грешка на Григоре Турда в 10-ата минута доведе до ранен гол в полза на домакините. Ветеранът Неманя Билбия изведе Марио Чуже сам срещу стража Санин Мушия и хърватският стрелец се разписа. Второто попадение за Зрински вкара Матей Шакота след почивката.

Това беше трета загуба за ФК Сараево от началото на сезона и отборът от "Кошево" заема 7-о място в класирането със 7 точки. Толкова има и Зрински, но тимът от Мостар е изиграл два мача по-малко.

Лидер в подреждането е Борац (Баня Лука) с 13 точки, следван от Железничар с 12.

