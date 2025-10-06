Паскалев на пейката при равенство на Сараево

ФК Сараево и Зрински (Мостар) завършиха 1:1 в дербито от 10-ия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. За домакините не игра Мартин Паскалев. Бившият защитник на Локомотив (Пловдив) остана на пейката. В последните шест мача на тима той записа само едно полувреме срещу Вележ (Мостар).

Начело на Сараево беше новият старши треньор Марио Цвитанович. Неговият отбор започна активно и даде надежди на феновете на "Кошево", че най-после ще спечели важен мач през сезона. Сериозни пропуски до почивката направиха Карло Бутич и Франсис Киереме.

В 60-ата минута домакините получиха дузпа за игра с ръка в наказателното поле на защитник на Зрински. Зад топката застана Бутич, който уверено прати топката в мрежата за 1:0. Изравнителното попадение падна в добавеното време и беше дело на резервата Виталие Дамасчан.

Точката помогна на Зрински да се изравни с Железничар на второто място. Лидер в класирането е Борац (Баня Лука), а ФК Сараево се намира на седма позиция.