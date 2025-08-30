Популярни
Ляич започна с головете за Сараево

Новата звезда на ФК Сараево Адем Ляич донесе измъчената победа над Рудар (Приедор) с 1:0 в мач от 6-ия кръг на босненското първенство. Бившият сръбски национал се разписа в 55-ата минута след атака по левия фланг и кратко разбъркване.

Българският защитник Мартин Паскалев не беше в групата на ФК Сараево. Неговият тим не впечатли с играта си, но все пак стигна до трите точки и заема пето място в подреждането.

"Излишно е да говорим за качествата на Ляич. Играхме много добре през първото полувреме, но пропуснахме доста положения. Личи се, че в отбора има липса на самочувствие", коментира след двубоя насатвникът на Сараево Хусреф Мусемич.

Лидер в Босна и Херцеговина е Железничар с 11 точки, следван от Борац (Баня Лука) с 10 и мач по-малко.

