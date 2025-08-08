В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

Популярни
  • 8 авг 2025 | 18:14
ФК Сараево остана без треньор, след като досегашният такъв Зоран Зекич подаде оставка във вторник вечерта. В резултат на това пейката на отбора от Кошево остана празна. От сряда насам феновете на многократния шампион на Босна и Херцеговина се питат кой би могъл да наследи хърватския специалист, който се превърна в любимец на привържениците на тима.

Според местното издание scsport.ba сред спряганите имена е и това на Илиан Илиев.

Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА
Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА

"Илиан Илиев, настоящият треньор на България и наставникът Черно море, също имал интерес. Той направи много добри неща с този клуб за малък бюджет. Като награда за добрата си работа, той получи позицията да ръководи както националния отбор, така и клуба. Едно от най-големите имена в българския футбол, известен с характера си. Без съмнение, голямо име", твърди изданието.

Според информацията, клубът е получил много оферти. Хусреф Мусемич е във фокуса на интереса. Най-трофейният треньор на ФК Сараево сега е в надпреварата да ръководи клуба. Той е и желанието на голяма част от феновете. Сред кандидатите и Златан Налич, бивш треньор на Слобода и Тузла Сити, който беше европейски шампион с шведския отбор до 21 години. Той е бил свързван с отбора от Кошево и преди.

Адриан Муту също е заинтересован да поеме пейката на настоящите носители на Купата на Босна. Той беше в града на река Миляцка преди две години, когато водеше Нефтчи срещу Железничар.

Друго име, което се върти с треньорския пост на отбора, е и това на бившия треньор на ЦСКА Милош Крушчич. Той е работил и като помощник-треньор в Литекс.

