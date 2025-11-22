Риека разнищи Хайдук в Адриатическото дерби

Хърватският шампион Риека изигра най-силния си мач от началото на сезона. "Белите" разгромиха с 5:0 водача в хърватското първенство Хайдук (Сплит) и заемат 8-о място в класирането. Доминик Янков този път попадна в групата за двубоя, но отново не се появи в игра.

Големият герой за Риека беше Тони Фрук. Звездата на домакините направи хеттрик още до почивката, а през второто полувреме подаде за попадението, с което Лука Менало оформи крайния резултат. Името си сред голмайсторите записа и Самуел Винято.

Победата е едва четвърта за Риека през сезона от 14 изиграни мача в ХНЛ. Хайдук пък сложи край на серията си от 6 поредни срещи без поражение в шампионата. Отборът от "Полюд" беше допуснал само три гола от старта на кампанията, но днес защитата тотално се провали.

Хайдук продължава да е лидер в подреждането с 29 точки и мач по-малко от Динамо (Загреб), който има 28 точки. Трети е Славен (Белупо) с 21 точки, а на дъното с 10 е Осиек на Станислав Шопов.