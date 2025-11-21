Коболи спаси 7 мачбола и изпрати Италия на трети пореден финал за Купа „Дейвис“

Флавио Коболи и Матео Беретини изведоха Италия до трети пореден финал за Купа „Дейвис“. Коболи изнесе спиращо дъха представление в Болоня, за да подпечата победата на "адзурите" с 2:0 над Белгия.
След като Беретини даде ранен аванс на италианците със спокойна победа с 6:3, 6:4 над Рафаел Колиньон, Коболи превърна вечерта в истински спектакъл в „СуперТенис Арена“. 23-годишният тенисист отрази седем мачбола в изключително напрегнат двубой срещу Зизу Бергс, завършил 6:3, 6:7(5), 7:6(15), с което хвърли в екстаз домакинските фенове.
„Наистина е трудно да кажа нещо за този мач“, заяви Коболи. - Борихме се за страната си, за тази победа, но в крайна сметка осъществих мечтата си. Сега сме на финал... Играх за целия си отбор, за семейството си и това е един от най-хубавите дни в живота ми.“
Коболи разкъса фланелката си в изблик на радост, след като спечели маратонския тайбрек в решаващия сет, в който спаси и седемте мачбола.
Победата класира защитаващият титлата си тим на Италия напред и бе реванш за единствената загуба на Коболи в Купа „Дейвис“, нанесена му именно от Бергс в груповата фаза миналата година. Сега италианецът води с 2:1 в преките двубои срещу белгиеца.
Беретини, бивш номер 6 в ранглистата на ATP, постигна седмата си поредна победа на сингъл в турнира, надграждайки ключовата си роля в шампионската кампания на Италия от миналата година.
„Адзурите“ са първата нация, достигнала три последователни финала след Австралия през 2001 година.
Италия очаква победителя от съботния полуфинален сблъсък между Испания и Германия, като и двата отбора стигнаха до тази фаза след решаващи победи в мачовете на двойки.
В серия от 13 поредни спечелени сблъсъка, Италия се стреми да стане първата страна, спечелила три поредни титли от Купа „Дейвис“ след САЩ през 1971 година.
Снимки: Gettyimages