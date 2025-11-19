Италия без Синер стигна полуфиналите на Купа “Дейвис”

Италия продължава да защитава титлата си в Купа „Дейвис“ по впечатляващ начин. Тимът се класира за полуфиналите, след като надигра Австрия с категорично 2:0 победи в сингл мачовете, което обезсмисли провеждането на мача на двойки.

Italy book their tickets to the semi-finals 🎟️🇮🇹🎟️🇮🇹



Matteo Berrettini and Flavio Cobolli help the home side reach the Davis Cup semi-final, defeating Austria 2-0 in the quarter-finals#DavisCup pic.twitter.com/sUgWlEEA39 — Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2025

Още в първия двубой Матео Беретини демонстрира класата си и наложи контрол срещу Юрий Родионов, побеждавайки го с 6:3, 7:6 само за час и 35 минути. Първият сет бе решен от един пробив, а във втория Родионов поведе с 4:2 и дори сервираше за изравняване в сетовете при 5:3. Италианецът обаче показа характер, върна пробива и затвори тайбрека с 7:4.

A gutsy performance from Flavio Cabolli 💪



The Italian seals the deal 6-1 6-3 🤝#DavisCup pic.twitter.com/2Zkq6vJTEh — Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2025

След това Флавио Коболи затвърди превъзходството на Италия с изключително убедителна победа над Филип Мисолич – 6:1, 6:3 за едва 66 минути. Коболи направи три пробива в първия сет и стартира втория със серия от 3:0, която реши мача.

Така Италия продължава напред без участие на звездата Яник Синер, който пропуска финалния етап на турнира. Въпреки неговото отсъствие „адзурите“ изглеждат уверени и в силна форма.

В полуфинала Италия ще се изправи срещу Белгия, която елиминира Франция. Другият полуфинален сблъсък ще противопостави победителите от срещите Испания – Чехия и Аржентина – Германия.

In 24 hours, it all begins... ⏳️😍



Tomorrow, the Final 8 quarter-finals commence in Bologna, 18-23 November 🎾#DavisCup pic.twitter.com/taciP4GAZr — Davis Cup (@DavisCup) November 17, 2025

СНИМКА: Davis Cup// Twitter