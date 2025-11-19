Популярни
Италия без Синер стигна полуфиналите на Купа “Дейвис”

  • 19 ное 2025 | 22:20
Италия продължава да защитава титлата си в Купа „Дейвис“ по впечатляващ начин. Тимът се класира за полуфиналите, след като надигра Австрия с категорично 2:0 победи в сингл мачовете, което обезсмисли провеждането на мача на двойки.

Още в първия двубой Матео Беретини демонстрира класата си и наложи контрол срещу Юрий Родионов, побеждавайки го с 6:3, 7:6 само за час и 35 минути. Първият сет бе решен от един пробив, а във втория Родионов поведе с 4:2 и дори сервираше за изравняване в сетовете при 5:3. Италианецът обаче показа характер, върна пробива и затвори тайбрека с 7:4.

След това Флавио Коболи затвърди превъзходството на Италия с изключително убедителна победа над Филип Мисолич – 6:1, 6:3 за едва 66 минути. Коболи направи три пробива в първия сет и стартира втория със серия от 3:0, която реши мача.

Така Италия продължава напред без участие на звездата Яник Синер, който пропуска финалния етап на турнира. Въпреки неговото отсъствие „адзурите“ изглеждат уверени и в силна форма.

В полуфинала Италия ще се изправи срещу Белгия, която елиминира Франция. Другият полуфинален сблъсък ще противопостави победителите от срещите Испания – Чехия и Аржентина – Германия.

СНИМКА: Davis Cup// Twitter

