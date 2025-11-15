Популярни
Тенис звезди искат връщане към традиционния формат на Купа "Дейвис"

  • 15 ное 2025 | 12:33
Тенис звезди искат връщане към традиционния формат на Купа "Дейвис"

Италианецът Яник Синер и испанецът Карлос Алкарас са сред най-добрите тенисисти в света, които призовават за връщане към традиционния формат на Купа „Дейвис“ - домакински мачове и такива като гости, и за провеждане на надпреварата в рамките на две години - предложение, подкрепено от президента на АТП Андреа Гауденци, пише агенция „Ройтерс“.

Старият формат беше премахнат от Международната федерация по тенис (ИТФ) през 2019-а, като двубоите от тазгодишната Финална осмица в италианския град Болоня започват два дни след решаващия мач от Финалите на ATP в Торино в неделя.

Синер, който беше част от отбора на Италия, спечелил последните две издания на Купа „Дейвис“, се оттегли от селекцията тази година, за да се концентрира върху подготовката си за защитата на трофея от Откритото първенство на Австралия.

„За съжаление никога не съм играл за Купа „Дейвис“ - истинския турнир, когато гостуваш в Аржентина или Бразилия и цялата публика е за другия отбор“, заяви Яник Синер след победата си над Бен Шелтън в петък и добави: „Може да се случи Австралия да играе срещу САЩ догодина в Болоня, но тогава няма усещане за Купа „Дейвис“.

Натовареният календар и липсата на достатъчно време за почивка са сред въпросите на продължаващия дебат, а Асоциацията на професионалните тенисисти заведе дело срещу ръководните органи на спорта през март, описвайки ситуацията като неустойчива.

Водачът в световната рангилста Карлос Алкарас, който влезе в топ 4 на Финалите на ATП, беше попитан за Купа „Дейвис“ след успеха си над Лоренцо Музети в четвъртък, след като италианецът се оттегли от отбора на родината си.

„Ако турнирът се играе на всеки две или три години, ангажиментът на играчите ще бъде още по-голям, защото е уникален, различен“, каза Алкарас и допълни: „Не можеш да играеш всяка година. Бих казал, че трябва да направят нещо по въпроса, за да бъде състезанието уникално.“

Германецът Александър Зверев, който отпадна от Финалите на ATП след загуба от Феликс Оже-Алиасим снощи, коментира: „Истинската Купа „Дейвис“ са домакинствата и гостуванията. Не мисля, че настоящата е истинската. Това по някакъв начин е демонстративен турнир, който се нарича Купа „Дейвис“. Да се играе срещу Италия в Италия би било при съвсем различна атмосфера от играта срещу Италия в Испания“.

