29-о издание на международната бойна верига SENSHI
Красива тенисистка разочарова феновете си: Догодина се оттеглям

  • 6 дек 2025 | 20:43
  • 692
  • 0
Красива тенисистка разочарова феновете си: Догодина се оттеглям

Една от най-красивите действащи тенисистки - румънката Сорана Кърстя, обяви в Instagram новина, с която разочарова феновете си. Кърстя съобщи чрез социалните мрежа, че се оттегля от тениса и че следващият сезон ще бъде последен за нея.

"Обичам тениса. Обичам дисциплината, рутината, упоритата работа. Състезанието и адреналинът хранят душата ми. Но както всичко в живота, и това трябва да свърши. Следващата година ще бъде моята 20-а година в Тура като професионална тенисистка. Никога не съм очаквала да се състезавам толкова дълго, но последните няколко години бяха най-красивите ми на корта и те ме поддържаха. Въпреки това, реших, че 2026 г. ще бъде последната ми в Тура", сподели 35-годишната румънка.

Тя добави, че е щастлива от всичко, което тенисът ѝ е осигурил.

"Когато обичаш нещо толкова много, не е лесно да кажеш „сбогом“. Засега обаче това не е сбогом, а „ще се видим отново“. Все още имам много неща, които искам да подобря, имам цели и амбиции, така че се надявам да успея да постигна някои от тях през следващата година и да завърша тази прекрасна кариера на висока нота и по мои условия. Обожавам тениса и съм много щастлива и благодарна за всичко, което ми даде и ме научи. Този спорт позволи на едно четиригодишно момиченце, което за първи път държеше ракета, да изживее мечтата си. Красива мечта, заради която всички жертви си струваха. Очаквам с нетърпение да видя всички мои фенове, приятели и близки до корта, за последния танц по света. Благодаря ти, тенис, завинаги ще ти бъда благодарна. Ще се видим през 2026 г. и благодаря на всички за безрезервната подкрепа", написа още Сорана Кърстя.

Опитната тенисистка е спечелила три титли в кариерата си, а най-доброто ѝ класиране в ранглистата на WTA е 21-о място.

Снимки: Gettyimages

