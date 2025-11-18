Контузия спира Алкарас за финалите на "Купа Дейвис"

Популярни
  • 18 ное 2025 | 09:27
  • 1323
  • 0
Световният №1 Карлос Алкарас се е отказал от участие във финалния турнир за "Купа Дейвис" заради контузия, получена на заключителния "Мастърс" в Торино, обявиха медиите в Испания.

След като загуби финала от Яник Синер в Северна Италия, Карлос и неговият екип заминаха за Болоня - мястото на битките от финалния турнир за "Купа Дейвис" . Направеният му ядрено-магнитен резонанс обаче е показал оток на мускул в задната част на дясното му бедро.

Не желаейки да рискува здравето си след натоварения сезон и 80-те изиграни мача, Алкарас е взел трудното решение да се оттегли от финалите за "Купа Дейвис". Така цветовете на „Червената фурия“ в това състезание ще защитават Хайме Мунар и Пабло Кареньо Буста на сингъл, както и Марсел Гранолерс и Педро Мартинес на двойки.

Припомняме, че Карлос усети проблеми с десния крак още по време на груповата фаза в Торино, въпреки перфектния си резултат от три победи в групата. Нещата не се подобриха и на полуфинала срещу Феликс Оже-Алиасим, въпреки че испанецът постигна още един убедителен успех. Както се очакваше, интензитетът на финалния мач срещу Синер доведе до това дискомфортът да достигне своя връх. Алкарас поиска медицински таймаут в края на първия сет и изигра втория сет с превързан десен бедрен мускул.

Младият испанец прекара повече от два часа на корта срещу Синер и пропусна шансове и в двата сета срещу най-добрия играч в зала. Въпреки това, дискомфортът беше невъзможно да бъде игнориран. При пристигането си в Болоня Карлос отиде директно в клиниката за допълнителни прегледи. Известният доктор Анхел Руис Которо следеше състоянието на контузията на най-добрия тенисист в света, а ЯМР не показа разкъсване, а значително претоварване и оток. Такова състояние носи висок риск от преминаване в пълно разкъсване на мускула, ако той продължи да се състезава. Затова Алкарас беше принуден да се оттегли от Купа Дейвис и да приключи най-добрия си сезон в кариерата, като сега трябва да мисли за следващия сезон и особено за Откритото първенство на Австралия, което започва след два месеца.

Самият Алкарас все още не е обявил официално в социалните мрежи, че няма да играе за "Купа Дейвис".

