Испания отстрани Чехия в Купа "Дейвис"

Шесткратният шампион Испания се класира за полуфиналите в турнира за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

В третия четвъртфинал от програмата на турнира в Болоня испанците надиграха с 2:1 успеха тима на Чехия, който триумфира за последен път в надпреварата през 2013 година.

За разлика от предишните два четвъртфинала между Белгия и Франция и Италия и Австрия, които бяха решени още след мачовете на сингъл, днес двубоят на двойки трябваше да реши изхода на сблъсъка.

В него Марсел Гранойерс и Педро Мартинес се наложиха със 7:6(8), 7:6(8) над Томаш Махач и Якуб Меншик.

И двата сета се развиха по сходен сценарий, като и в двата чешката двойка имаше сетболи в тайбрека - три в първия и два във втория, но и в двата испанците показаха много здрави нерви и успяха да ги обърнат.

Преди това в мачовете на сингъл двата тима си размениха бързи победи.

Меншик даде преднина на Чехия, след като наниза 20 аса и се наложи със 7:5, 6:4 за час и 41 минути.

След това обаче Хауме Мунар запази шансовете на Испания с успех с 6:3, 6:4 над 17-ия в световната ранглиста Иржи Лехечка.

На полуфиналите Испания ще играе с победителя от мача между Германия и Аржентина, който е по-късно днес.

